Nvidia planuje do 2025 roku wprowadzenie sześciu generacji sprzętu

Jensen Huang, szef Nvidii, zapowiedział plan firmy na kolejne lata. I powiem jedno - będzie się działo.

Nvidia zaprezentowała harmonogram działań, z którego wynika, że w kolejnych latach czeka nas aż sześć nowych generacji podzespołów, w tym dwie nowe rodziny procesorów graficznych (GPU). Są one nazwane roboczo Ampere Next oraz... Ampere Next Next. Karty korzystające z tych rozwiązań pojawią się w 2022 i 2024 roku. Cóż, miejmy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja, jaką mamy obecnie z rodziną RTX 30. Jeśli trzymać się dotychczasowych schematów nazewnictwa, nowe układy Nvidia powinny nazywać się RTX 4000 (Ampere Next) oraz RTX 5000 (Ampere Next Next).

Oczywiście nie podano jeszcze żadnych informacji dotyczących możliwości planowanych układów. Na planie widzimy także dwa nowe procesory, oparte na architekturze ARM - nazwane roboczo Grace oraz Grace Next. One z kolei pojawią się na rynku w latach (odpowiednio) 2023 i 2025. Na tym nie koniec - w tym roku, w 2022 oraz 2024 na rynek wejdą DPU - Data Processing Unit - czyli Jednostki Przetwarzania Danych. Zostały nazwane Bluefield-2, Bluefield-3, Bluefield-4. "trójka" ma być dziesięciokrotnie szybsza od tegorocznej "dwójki", ale z kolei "czwórka" będzie szybsza od "trójki" aż stukrotnie!

Pandemia czy nie, rozwój idzie mocno do przodu - Jensen zapowiedział także nowe rdzenie CUDA, RT i Tensor, które zostaną zastosowane w procesorach graficznych RTX A5000 oraz NVIDIA RTX A4000. A na koniec ciekawostka - szef Nvidii występował w swojej... kuchni.

Źródło: VideoCardz, Neowin