Nvidia planuje wprowadzenie w 2020 roku kart Super do notebooków

Kiedy Nvidia zaprezentowała swoje pierwsze karty RTX 20, zrobiła duże wrażenie - zarówno możliwościami, jak i cenami za nie. Teraz pojawiła się informacja, że w przyszłym roku trafią one do notebooków.

Flagowa karta Nvidia to obecnie RTX 2080 Ti - kosztuje ponad 5 tysięcy złotych i stanowi podzespół, na który mogą pozwolić sobie jedynie nieliczni. Dlatego też producent skupił się na rozwiązaniach bardziej przystępnych cenowo i opanował segment średnich i mocnych kart graficznych. Teraz serwis NotebookCheck dotarł do informacji, że planuje wprowadzić swoje odświeżone karty z linii Super do notebooków. Może to dziwić, ponieważ jak do tej pory przeznaczone one były wyłącznie dla desktopów - ma się to zmienić, a odświeżona linia, dedykowana urządzeniom przenośnym, ujrzy światło dzienne w marcu 2020 roku. Będą to modele z serii RTX 2080, 2070 oraz 2060.

Nvidia ma zaprezentować wówczas dwie nowe karty - jedna to RTX 1650 Super, nazwa drugiej jest nieznana, ale ma zastąpić GTX 1050 Ti. Obie mają być słabsze niż 1660 Ti. Nazwy kodowe nowych kart (nie jest to ostateczne nazewnictwo) prezentują się następująco:

nazwa nieznana (N18E-G3R), 35W Max-Q TGP, 4GB GDDR6

Nvidia GeForce RTX 1650 Super (N18P-G62), 35W Max-Q TGP, 4GB GDDR6

Nvidia GeForce RTX 2060 Super (N18E-G1), 80W Max-Q TGP, 8GB GDDR6

Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER (N18E-G2R), 80W Max-Q TGP, 8GB GDDR6also

Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER (N18E-G3R), 80W Max-Q TGP, 8GB GDDR6

Wszystkie wymienione karty cechuje w teorii szybkość większa, niż poprzedników, ale czy praktycznie tak będzie - musimy zaczekać na testy modeli po ich trafieniu na rynek.

