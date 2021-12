Nvidia pociesza: będzie lepiej. I wskazuje, kiedy

Colette Kress, dyrektor finansowa Nvidii, podzieliła się prognozą dotyczącą rynku kart graficznych. Sytuacja powinna wrócić do normy, ale jeszcze trochę poczekamy.

Kryzys na rynku kart graficznych zaczął się w 2020 roku, a jego powodem było wzmożone zainteresowane chińskich górników wydobywaniem Ethereum oraz zamykanie fabryk i linii produkcyjnych z powodu lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. Ani Nvidia, ani AMD nie byli w stanie zaspokoić popytu rynku. Sytuacja trochę zmieniła się na lepsze, gdy w Chinach zakazano wydobywania kryptowalut, a teraz Nvidia wprowadza na rynek ponownie RTX 2060.

Colette Kress odniosła się do kryzysu podczas konferencji UBS Global TMT. Dowiedzieliśmy się, że Nvidia znacznie zwiększyła swoje wysiłki produkcyjne i wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby powrócić do stanu sprzed kryzysu w drugiej połowie 2022 roku. Jednym z czynników, który ma zapobiec ponownemu, jest zawieranie długotrwałych umów z kontrahentami odpowiedzialnymi za podzespoły. Całość brzmi ogólnie optymistycznie, jednak życie ma to do siebie, że lubi sprawiać nieprzyjemne niespodzianki. Oby jednak tak się nie stało.

Zobacz również:

Źródło: PC Mag