Nvidia podnosi ceny układów RTX 30. Będzie jeszcze drożej

Amerykański producent zaktualizował ceny swoich układów w Europie. Z jakiego powodu?

Karty RTX 30 to w chwili obecnej czołówka układów graficznych i obiekt pożądania zarówno graczy, jak i twórców treści. Przez ponad rok mieliśmy okazję obserwować skoki ich cen, a niektóre modele były w szczytowych momentach nawet o 300% droższe od cen referencyjnych, czyli ustalonych przez producenta. Teraz Nvidia właśnie je podniosła. Dość po cichu - po prostu zmienione zostały ceny na europejskich witrynach producenta. Nvidia nie podała jeszcze żadnego wytłumaczenia dla swojego działania, ale można spekulować, że jest ono związane z osłabieniem euro w stosunku do dolara - w ciągu ostatnich miesięcy waluta UE straciła na wartości ok. 7%.

Podrożały wszystkie modele poza jednym - RTX 3060. W przypadku pozostałych wzrost cen to 5-6%, czyli - w zależności od katy graficznej - o 20-100 euro (ok. 90-450 zł). Przykład? W Wielkiej Brytanii cena RTX 3070 Ti zmieniła się z 529 na 540 funtów, na terenie Unii koszt RTX 3080 zmienił się z 719 na 759 euro. Dla osób, które chcą w tym roku kupić nową kartę graficzną, z pewnością nie są to dobre informacje.

