Nvidia pokazuje GeForce RTX 3080 "Overwatch" i... rozkłada ją na części

Nvidia czasem pokazuje własne, dedykowane karty graficznej. "Overwatch" to zmienia, a my od razu możemy zobaczyć, jak prezentuje się rozłożona na części.

Modyfikowana karta graficzna GeForce RTX 3080 Founders Edition otrzymała temat gry Overwatch. Czyli - ma barwy czarno-złote, na na jednym z jej boków pojawiła się twarz bohatera rozgrywki. Za jej powstanie odpowiada chiński oddział Nvidia, który ma swoich własnych ekspertów od tworzenia takich właśnie oryginalnych designów kart - działają w ramach programu GeForce Garage. Wcześniej w podobny sposób zmodyfikowano również RTX 3080 - ale w stylu Cyberpunk 2077.

Jeśli ktoś jakimś cudem posiada nową kartę RTX, nie polecamy samodzielnego malowania i dodawania różnych naklejek - może to skutkować utratą gwarancji. Co innego, gdy zabierają się do tego fachowcy z błogosławieństwem producenta. Kartę zaprezentowano na łamach chińskiej sieci społecznościowej Weibo, gdzie pokazano od razu, jak prezentuje się rozłożona na elementy składowe.

Źródło: VideoCardz