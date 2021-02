Nvidia potwierdza: RTX 3060 już 25 lutego

NVIDIA rozesłała informację prasową, w której potwierdza datę oficjalnego debiutu karty graficznej z GA106. Podaje także jej specyfikację.

Karta graficzna, zaliczająca się do rodziny Ampere, trafi na rynek już za dwa tygodnie. GeForce RTX 3060 to jeden z flagowych produktów firmy na ten rok, a po raz pierwszy zaprezentowano go na targach CES 2021. Cena referencyjna, ustalona przez producenta, wynosi 329 dolarów, co daje nam w przeliczeniu 1220 złotych. Pod względem ceny, jak i samej specyfikacji, plasuje się w górnych rejonach średniej półki cenowej. Oferuje 3584 rdzeni CUDA, 12 GB pamięci DDR6 (czyli więcej od mającej 8 GB RTX 3060 Ti oraz RTX 3080 z 10 GB). A dokładnie specyfikacja prezentuje się tak:

Architektura: Nvida Ampere

GPU: 8nm GA106-300

Taktowania podstawowe: 1320 MHz

Taktowanie w trybie boost:L 1777 MHz

CUDA : RT : Tensor - 3584 : 28 : 112

Pamięć: 12 GB DDR6

Zegar pamięci: 15 Gbps

Szyna pamięci: 192-bit

Zapotrzebowanie na energię: 170W

Karta RTX 3060 wkrótce powinna pojawić się w przedsprzedaży w polskich sklepach.

Źródło: VideoCardz