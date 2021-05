Nvidia prezentuje GeForce RTX 3050 oraz RTX 3050 Ti

Dwie nowe karty graficzne są przeznaczone dla laptopów gamingowych oraz dedykowanych tworzeniu treści. Poznaj ich specyfikacje oraz możliwości.

Nvidia ogłasza wprowadzenie architektury Ampere do laptopów - dzięki nowym kartom GeForce będzie można cieszyć się dużą wydajnością i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Wyposażone w nie urządzenia Max-Q# mają dawać niespotykaną wcześniej szybkość i podnosić komfort rozgrywek - gra w 1440p nie będzie problemem. Liczba klatek w poszczególnych produkcjach wynosi: Control - 80, Call of Duty: BlacksOps - Cold Warat 76 (ustawienia Ultra), ApexLegendsat - 115. Zastosowane w kartach technologie to:

Dynamic Boost 2.0 - technologia optymalizująca ilość energii dostarczanej do laptopa, aby zawsze zachować maksymalną wydajności bez jakichkolwiek kompromisów;

WhisperMode 2.0 - możesz wybrać poziom maksymalnej głośności, z jaką będzie pracować laptop, a SI zadba o to, żeby wentylatory nie przekraczały wyznaczonego poziomu hałasu;

DLSS - technika renderingu oparta na SI, zwiększająca wydajność graficzną

Resizable BAR - technologia dająca procesorowi szybki dostęp do pamięci układu graficznego, przez co zauważalnie podskoczy wydajność w grach

Advanced Optimus - mechanizm odpowiadający za optymalne wykorzystanie baterii oraz obsługę G-SYNC

Ponadto karty wspierają NVIDIA Reflex oraz NVIDIA Broadcast - co zainteresuje szczególnie osoby streamujące treści do sieci. Dla twórców treści przygotowano szereg narzędzi zwiększających możliwości kreacji, w tym dodano dedykowane sterowniki oraz SDK. Dla graczy pojawią się nowe laptopy gamingowe, wyposażone w karty GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti.

Specyfikacja nowych układów prezentuje się następująco:

RTX 3050 Ti / RTX 3050#

rdzenie CUDA: 2560 / 2048

rdzenie Tensor (3. generacja): 80 / 64

rdzenie RT (2. generacja): 20 / 16

taktowanie: 1035-1695 / 1057-1740

zasilanie: 35-80 W

pamięć: 4 GB GDDR6, szyna 128-bit

architektura: Ampere

PCIe: 4.0

złącze wideo: HDMI 2.1

Ceny referencyjne laptopów z RTX 3050 zaczynają się od 799 dolarów, czyli 3 tys. zł. Na rynku możemy spodziewać się ich już w ciągu kolejnych tygodni.

Źródło: Nvidia