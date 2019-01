Nvidia prezentuje pierwszy monitor BFGD - HP Omen X Emperium 65

Pierwszy monitor Nvidia BFGD będzie kosztować 5 000 dolarów. Za co chętni zapłacą aż tyle?

Nvidia zaprezentowała na targach CES 2019 swój pierwszy monitor BFGD, stworzony we współpracy z HP. "BFGD" to skrót od "Big Format Gaming Displays" czyli "Wyświetlaczy gaminowych dużego formatu".

HP Omen X Emperium 65

Monitor ten nosi nazwę HP Omen X Emperium 65. Zgodnie ze swoją nazwą, ma 65-calowy wyświetlacz 4K HDR z 384 strefami podświetlenia, paletę barw DCI-P3, technologię G-Sync i błyskawiczne odświeżanie - 144 MHz. Wyposażono go we wbudowaną konsolę Nvidia Shield, zaś jego podstawa to soundbar o mocy 120W (ktoś żartobliwie skomentował, że przy takiej mocy słuchanie przy pełnej głośności niesie ryzyko rozerwania monitora). Podczas prezentacji soundbar sprawował się znakomicie, doskonale oddając wszelkie odgłosy z zaprezentowanych gier - zarówno ciche kroki, jak i odgłos przeładowywania broni.

HP Omen X Emperium 65 ma trafić do sprzedaży w lutym tego roku. Będzie to model dla zamożnych graczy, ponieważ sugerowana przez producenta cena to 5 tysięcy dolarów, a więc ponad 18,5 tysiąca złotych.