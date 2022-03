Nvidia prezentuje superprocesor Grace i Hopper GPU

Podczas organizowanej przez siebie konferencji GTC producent zapowiedział dwa superwydajne układy dla najbardziej wymagających maszyn.

Konferencja GTC rozpoczęła się 21 marca i potrwa do jutra (czyli 24.). Jej tematem przewodnim jest sztuczna inteligencja oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne na różnych obszarach. W nocy czasu polskiego wystąpił Jensen Huang, szef Nvidii. Podczas stuminutowego pokazu zaprezentował dwie bardzo ciekawe nowości.

Pierwsza to superprocesor Grace. Stworzono go na potrzeby centrów danych i ma być rywalem dla układów EPYC od AMD. Jest to chip Arm ze 144 rdzeniami, stworzony w procesie 4 nm i wyprodukowany na zlecenie Nvidii przez TSMC. Na ranek wejdzie na początku 2023 roku. Procesor graficzny Hopper H100 to z kolei 80 miliardów tranzystorów upakowanych w jednym układzie. Nie należy mylić go z H100 przygotowanym dla konsumenckich kart graficznych graficznych z serii RTX 40. To dwie inne rzeczy. H100 jest przeznaczony dla superkomputerów, gdzie pomoże między innymi w tworzeniu zaawansowanych symulacji. Z podanych informacji wynika, że jego szybkość transferu danych to 3 TB/s HBM3, co jest możliwe dzięki zastosowaniu nowej generacji pamięci DRAM.

Całe wystąpienie Jensena możesz zobaczyć na poniższym nagraniu. Ja dodam jeszcze, że Nvidia pracuje z Microsoftem nad wdrożeniem procesorów graficznych do Azure, aby dać większą moc usługom chmurowym przy jednoczesnym zapewnieniu im maksymalnego bezpieczeństwa. Microsoft to nie jedyny partner firmy - w nadchodzącym czasie poznamy kolejnych, którzy chcą wdrażać u siebie nowe rozwiązania.

Źródło: WindowsCentral