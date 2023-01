Nvidia przedstawia nowe RTX – Jakim cudem 4090 zmieści się w laptopie?! 

“Zieloni” zapowiedzieli nowe karty graficzne dla graczy, w tym długo wyczekiwane konstrukcje przeznaczone dla laptopów. Uwagę na pewno przykuwa topowa jednostka - RTX 4090.

Sezon na nowości z CES dla graczy uważam za oficjalnie otwarty. Po wczorajsze zapowiedzi aż 52 modeli nowych procesorów ze strony Intela, przyszła pora na kolejnego gracza. Nvidia zaprezentowała nowe układy graficzne. Nietrudno odnieść wrażenie, że hasłem przewodnim było “RTX 4000 dla każdego”. Karty z tej serii niedługo trafią zarówno do laptopów i do nowego abonamentu usługi GeForce Now. Jakby tego było mało, “zieloni” zaprezentowali trzeci układ dla komputerów stacjonarnych - GeForce RTX 4070 Ti, który trafi do sprzedaży już 5 stycznia.

GeForce RTX 4070Ti

Karta ta jest nam już dobrze znana. To niewypuszczony RTX 4080 w wariancie 12GB. “Zieloni” jednak nie tylko zmienili jego nazwę na bardziej adekwatną, ale przede wszystkim cenę. Zamiast 5 299 zł, ponieważ tyle miał kosztować 12 GB RTX 4080, za 4070 TI przyjdzie nam zapłacić 4 399 zł. Czy warto? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy poczekać do oficjalnych recenzji, które ukażą się już dziś. Nvidia twierdzi, że nowy GPU przebije flagowy RTX 3090 Ti, a jeśli to prawda, szykuje się naprawdę interesująca karty graficzna.

RTX 4000 w laptopach

Seria RTX 4000 trafi także do laptopów. Jest to długo wyczekiwane ogłoszenie, na które wszyscy liczyli. Jeżeli ceny laptopów wyposażonych w nowe rozwiązania od Nvidii nie będą przesadzone, jak ma to miejsce w przypadku konstrukcji desktopowych, to szykuje się nam mała rewolucja w mobilnym gamingu.

“Zieloni” przygotowali aż pięć modeli GPU dla laptopów. Zaczynając od najtańszego RTX 4050, a kończąc na RTX 4090. Tak po raz pierwszy w historii seria 90 zawita w przenośnych komputerach. Model ten ma bazować na układzie AD103 i posiadać 9728 rdzeni CUDA i 16 GB pamięci GDDR6. Realnie mamy zatem do czynienia z identycznym układem jak ten, który napędza desktopowego RTX 4080. Ma jednak pobierać zaledwie 150 W i osiągać wydajność 38.9 TFLOPS. Co prawda jest to poziom zapowiedzianego właśnie RTX 4070 Ti dla komputerów osobistych, to i tak jest ponad dwukrotnie lepszym rezultatem od mobilnego RTX 3080 Ti, którego nowa “90” ma zastąpić.

Nie mniej ciekawie wygląda specyfikacja pozostałych mobilnych modeli. RTX 4080 wykorzystuje rdzeń AD104 z 7424 jednostkami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6, a RTX 4070 AD106 z 4608 CUDA i 8 GB pamięci. Według Nvidii nawet dwa najniższe modele – RTX 4060 i RTX 4050 mają zapewniać poziom wydajności osiągany wcześniej przez RTX 3080, a przy tym pobierać o 60% mniej energii.

Nvidia zapowiedziała, że już opracowanych jest ponad 170 modeli laptopów, pierwsze egzemplarze trafią do sprzedaży już w lutym.