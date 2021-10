Nvidia przestaje wspierać starsze układy i... systemy Windows

Nvidia zapowiadała od dawna, że w październiku 2021 roku szereg jej kart graficznych straci wsparcie. Oto pełna lista układów, których to dotyczy.

Sterowniki Game Ready nie będą już więcej dostarczane do układów z architekturą Kepler. Mają już niemal dekadę, a swego czasu były marzeniem każdego gracza. Ostatnie sterowniki dla tych kart graficznych dodały obsługę DLSS do kolejnych 10 gier oraz optymalizację dla Back 4 Blood. I na tym historia aktualizacji się kończy, a wraz z nią Nvidia ogłasza koniec wsparcia dla systemów Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Pomimo tego nadal będą one otrzymywać poprawki związane z bezpieczeństwem do października 2024 roku.

A oto pełna lista kart, które od dziś nie będą otrzymywać Game Ready.

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

NVIDIA GeForce GTX TITAN Black

NVIDIA GeForce GTX TITAN

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti

NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 (192-bit)

NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM

NVIDIA GeForce GT 740

NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 720

NVIDIA GeForce GT 710

NVIDIA GeForce GTX 690

NVIDIA GeForce GTX 680

NVIDIA GeForce GTX 670

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 645

NVIDIA GeForce GT 640

NVIDIA GeForce GT 635

NVIDIA GeForce GT 630

Wsparcie zostaje zachowane dla GTX 750Ti, GeForce GTX 750 oraz GeForce GTX 745 (OEM). Dlaczego, skoro te układy należą do rodziny GTX 700? Powód jest prosty - korzystają z architektury Maxwell.

Źródło: TechSpot, Nvidia