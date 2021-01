Nvidia przygotowała 28 wariantów kart GeForce RTX 30 - zobacz listę

Producenci sprzętu będą mogli zdecydować, jaki wariant karty graficznej umieszczą w swoich laptopach. Wybór jest potężny - pozwala na dopasowanie karty do profilu urządzenia.

Oczywiście najpotężniejsze modele to RTX 3080 Founders Edition - w kartach graficznych są to odpowiedniki flagowców w świecie smartfonów. Poniższa lista pokazuje, że Nvidia nie zdecydowała się na rezygnację z modeli Max-Q - czyli mających niższe taktowanie, a co za tym idzie, również wydajność. Wpłynie to pozytywnie na markę, ale równocześnie nie zmniejszy zamieszania, jakie towarzyszy sprzedaży kart "zwykłych" oraz Max-Q. Do dnia dzisiejszego sprzedawców i producentów obowiązywało embargo na publikowanie informacji na temat kart, a ponieważ już minęło, w sieci pojawił się pełen spis wariantów wraz z dokładnymi parametrami.

Co ciekawe - na stronie Nvidia mamy specyfikację kart, jednak jest ona praktycznie bezużyteczna, ponieważ nie mamy informacji o wariantach. Poniższe zestawienie wraz ze szczegółami opublikował portal VideoCardz, który z kolei wziął informacje z innego serwisu - ComputerBase. My zaś dzięki temu możemy określić, jaka karta RTX będzie nam potrzebna do planowanych zastosowań.

Oczywiście należy pamiętać, że im lepsza specyfikacja, tym więcej dany wariant RTX 30 będzie kosztować, ale jeśli zainwestuje się w te najlepsze, można mieć pewność wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologicznych przez kilka kolejnych lat.

Źródło: VideoCardz