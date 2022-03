Nvidia redukuje koszty, ale karty graficzne nie potanieją. Dlaczego?

Najpierw na ceny wpływała pandemia COVID, potem górnicy, aż w końcu można było obniżyć koszty produkcji. Tylko dlaczego nie odczują tego zwykli użytkownicy?

Nvidia pochwaliła się, że udało jej się zredukować koszty produkcji kart graficznych. W zależności od modelu jest to wydatek mniejszy o 8-12%. Informacja taka trafiła do partnerów, którzy tworzą własne warianty kart oraz tworzą systemy z ich udziałem. Są to między innymi NZXT, Corsair, Omen PC, Maingear. Obniżka kosztów wiąże się z mniejszymi opłatami właśnie dla nich - a czy oni obniżą w związku z tym ceny swoich propozycji, jest to rzecz bardzo dyskusyjna. Analitycy raczej nie spodziewają się tego.

Sama Nvidia nie planuje również zmian w swoich cenach referencyjnych dla klientów prywatnych. Trzeba jednak uczciwie zauważyć, że ceny kart z rodziny RTX 30 ostatnio spadają - co prezentujemy zresztą w naszych cotygodniowych zestawieniach. Aczkolwiek niższe ceny referencyjne spowodowałyby z pewnością większe zainteresowanie nowymi układami, a co za tym idzie - wyższą sprzedaż. Tym bardziej, że pod koniec marca na rynek kart graficznych wejdzie nowy gracz - Intel ze swoja kartą Alchemist.

Źródło: TechSpot