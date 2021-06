Nvidia rezygnuje z mobilnego RTX na rzecz GeForce Now

Podczas swojego występu na Computex 2021, dyrektor generalna AMD Dr Lisa Su oznajmiła, że firma połączyła siły z Samsungiem, aby pracować nad dodaniem ray tracingu do układu Exynos. Dalsze szczegóły zostaną ogłoszone przez południowokoreańskiego giganta w późniejszym okresie roku. Rozmawiając z dziennikarzami w środę, CEO Nvidii Jensen Huang powiedział, że nie jest to odpowiedni czas, aby jego firma miała postąpić podobnie.

Gry z ray tracingiem są dość duże, jeśli mam być szczery. Zestaw danych jest całkiem spory i jeszcze przyjdzie na to czas, abyśmy i my mieli to rozważyć.