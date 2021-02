Nvidia spodziewa się bardzo dużych zysków za ten kwartał. A dlaczego?

Nvidia odnotowała w ostatnim kwartale 2020 roku największy dochód w swojej historii. Pierwszy kwartał ma być jeszcze lepszy - głównie dzięki nowym kartom graficznym.

Nvidia spodziewa się zarobić za rok 2021 aż o 59% więcej, niż za ubiegły. Należy jednak przypomnieć, że choć na PC World najczęściej piszemy o tym producencie w kontekście układów graficznych, nie jest to jedyny obszar, jakim się zajmuje. Oprócz kart - które podchodzą pod dział Gaming - Nvidia produkuje także urządzenia do profesjonalnych wizualizacji, dla Data Center, branży samochodowej oraz pod kątem indywidualnych zamówień producentów sprzętu. Oczywiście Gaming wypada najlepiej i przynosi największy dochód. W ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł on niemal 2,5 mld dolarów. Dla porównania drugi najbardziej dochodowy dział to Data Center, który dał producentowi 1,9 mld dochodu, a dalej mamy wizualizacje z wynikiem 307 mln.

Skąd wysokie oczekiwania co do pierwszego kwartału 2021 roku? Odpowiedzią są oczywiście karty graficzne Ampere, którymi konsumenci wykazują olbrzymie zainteresowanie. Jednak problemy z produkcją i dostawami sprawiają, że być może nie będzie tak różowo, jak Nvidia przewiduje. Niedawno sprawdzaliśmy, jak prezentuje się dostępność RTX 3060 w polskich sklepach - i jest ona po prostu kiepska. Polska nie jest wyjątkiem - na całym świecie mamy do czynienia z podobną sytuacją. Jakby jednak nie patrzeć, Nvidia ma pozycję lidera na rynku kart graficznych, a konkurencji póki co nie widać.

