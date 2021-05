Nvidia stworzy trójwymiarową mapę wszechświata za pomocą superkomputera

Dzięki procesorom Nvidia nowy najszybszy komputer na świecie ze sztuczną inteligencją pomoże dokonać przełomu w nauce.

Nvidia rozpoczęło pracę nad nowym superkomputerem, który ma być najszybszy na świecie. Superkomputer ze sztuczną inteligencją pojawi się w National Energy Research Scientific Computer Center (NERSC) w Kalifornii.

Superkomputer nosi imię astrofizyka Saula Perlmuttera i początkowo będzie miał za zadanie zbudować najbardziej dokładną mapę 3D wszechświata, jaką kiedykolwiek widziano, wykorzystując ponad 6 000 procesorów graficznych Nvidia A100 Tensor Core.

W swoim obecnym stanie moc obliczeniowa Perlmuttera wynosi cztery tryliony (18 zer) operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, co według Nvidii czyni go "najszybszym na planecie wsród 16- i 32-bitowych systemów używających sztucznej inteligencji". Jego wydajność zostanie jeszcze bardziej zwiększona w ramach "fazy drugiej", wraz z wprowadzeniem drugiej puli rdzeni CPU. Oczekuje się, że po ukończeniu prac system znajdzie się w pierwszej piątce superkomputerów w rankingu Top 500.

Według Nvidii, ponad 7000 naukowców wykorzysta system Perlmutter do pracy, a dziesiątki aplikacji zostały już przygotowane z myślą o rozwoju astrofizyki i nauki o klimacie.

"W jednym z projektów, superkomputer pomoże w stworzeniu największej jak dotąd trójwymiarowej mapy widzialnego wszechświata. Będzie przetwarzał dane z Dark Energy Spectroscopic Instrument (Instrument Spektroskopowy Ciemnej Energii) (DESI), swego rodzaju kosmicznej kamery, która może uchwycić nawet 5 tysięcy galaktyk podczas jednej ekspozycji" - wyjaśnia we wpisie na blogu Dion Harris.

"Naukowcy potrzebują szybkości procesorów graficznych Perlmuttera, by uchwycić dziesiątki ekspozycji z jednej nocy. A także żeby wiedzieć, gdzie skierować DESI następnej nocy. Przygotowanie rocznego zbioru danych do publikacji zajęłoby tygodnie lub miesiące na wcześniejszych systemach, ale Perlmutter powinien pomóc im wykonać to zadanie w zaledwie kilka dni".

Nadzieją jest to, że mapa wszechświata, gdy będzie kompletna, pomoże naukowcom dowiedzieć się więcej o ciemnej energii, sile stojącej za stale przyspieszającą ekspansją wszechświata. Odkrycie ciemnej energii w 2011 roku przyniosło Saulowi Permutterowi Nagrodę Nobla.

Inne projekty, które będą realizowane na maszynie Perlmuttera mają równie ambitne cele. Wiele z nich wykorzysta unikalne właściwości rdzeni do symulacji oddziaływań między atomami, co do tej pory było prawie niemożliwe.

Prace te mogą okazać się przełomowe w dziedzinie materiałoznawstwa, potencjalnie odkrywając sposoby na opracowanie bardziej wydajnych baterii, biopaliw i tym podobnych.

