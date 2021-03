Nvidia szykuje cztery karty graficzne dla kopaczy walut - mamy specyfikacje

Karta graficzna RTX 3060 nie będzie nadawać się do kopania kryptowalut, ale Nvidia szykuje aż cztery egzemplarze dla "górników". W sieci pojawiły się ich specyfikacje, co pozwala na ocenę, czy warto będzie w nie zainwestować.

Wszystkie cztery karty graficzne Nvidia będą korzystać z procesora graficznego GA102-100. Karty te to rodzina CMP HX i składa się z następujących modeli: 90HX, 30HX, 40 HX, 50 HX. Najmocniejsza to 90HX, która powstanie w procesie technologicznym 8nm Samsunga. Podstawą jest płyta PG132 (czyli taka sama, jak w RTX 3080), 10GB pamięci oraz zasilanie 320W. Pozostałe karty - czyli CMP 30HX, 40HX i 50HX - powstają w procesie 12nm i przy wykorzystaniu architektury Turinga. Nvidia ma już przygotowane sterowniki dla 30HX i 40HX, ale CMP 50HX i 90HX mają pojawić się dopiero w drugim kwartale bieżącego roku.

Nazwy nowych procesorów graficznych nawiązują do podzespołów wypuszczonych na rynek trzy lata temu, kiedy nastąpił znaczny wzrost zainteresowania kryptowalutami. Wówczas pojawiły się karty z P104-100 i P106-100. Oczywiście przeznaczone do wydobywania walut karty mają inną specyfikację, niż modele przeznaczone do gier. Można spodziewać się braku rdzeni odpowiedzialnych za efekty graficzne, jak Tensor czy ROP, które do kopania walut są po prostu niepotrzebne. Nie mają także żadnych złączy wideo, a zazwyczaj producent wyposaża je w najtańszych system chłodzenia.

A tak wyglądają specyfikacje wszystkich czterech kart z procesorem GA102-100.

Czy warto w nie zainwestować? CMP 90HX wydaje się dobrym pomysłem, jednak zaczekajmy najpierw, na ogłoszenie oficjalnych cen.

Źródło: VideoCardz