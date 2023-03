Nvidia także zawaliła - sterownik GeForce ma bardzo negatywny efekt

Okazuje się, że nie tylko AMD sknociło coś w sterownikach.

Dzisiaj pisałem, że najnowsze sterowniki Adrenalin od AMD powodują na komputerach stacjonarnych kolosalne problemy. Teraz okazuje się, że również ostatnie sterowniki Nvidii wywołują problemy. Co prawda mniejsze, ale jednak. Mówimy tu o aktualizacji 531.18.

Po jej wprowadzeniu wykorzystanie niektórych procesorów wzrasta o 10-15%, ponadto nawet po zamknięciu gry nadal pobierane są zasoby i dzieje się tak do momentu restartu systemu. Co prawda podniesie wykorzystania procesora o taką ilość nie powinno jakoś znacząco wpłynąć na korzystanie z komputera, jednak jeśli wykonuje się bardziej intensywne zadania, można odczuć spowolnienie. Nvidia póki co radzi powrót do poprzedniego sterownika, wydanego 8 lutego - można go pobrać stąd. Trwają intensywne prace nad likwidacją problemu - hotfix może pojawić się jeszcze dzisiaj.

Zobacz również:

Jeśli zatem jeszcze nie masz nowego sterownika - wstrzymaj się z jego aktualizacją.

Źródło: PC World