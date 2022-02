Nvidia wypuszcza awaryjną poprawkę dla kart GeForce

Uwaga - to dotyczy posiadaczy starszych kart.

Nvidia niespodziewanie wypuściła awaryjną poprawkę dla swoich kart GeForce. Dotyczy ona modeli w architekturze Kepler, a więc serii GeForce GTX 600, GTX 700, GTX TITAN, TITAN Z oraz TITAN Black. Sterownik WHQL można pobrać zarówno ze strony producenta, jak i przez oprogramowanie Nvidii. Jest to o tyle zaskakujące, że producent zakończył już wsparcie dla wymienionych modeli. Nie jest to jednak sterownik optymalizujący działenia czy dający nowe możliwości. Mamy tu do czynienia z poprawką bezpieczeństwa, która ma za zadanie zlikwidować podatności wykryte w ostatnim czasie.

Producent zapowiada, że łatki tego typu będzie dostarczać aż do października 2024. A jakie dokładnie podatności są likwidowane? Nie podano listy zmian, ale napisano w notce, że "naprawione zostają liczne podatności". Łatka dedykowana jest systemom Windows 10, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 8.1. Jeśli wciąż korzystasz z Keplera - pobierz ją i wprowadź jak najszybciej.

Zobacz również:

Źródło: Neowin