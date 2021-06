Nvidia zrezygnuje z aktualizacji sterowników Game Ready Driver już w październiku

Nvidia zdradziła dziś swoje plany dotyczące wsparcia aktualizacji Game Ready Drivers.

Nvidia opublikowała artykuł, w którym informuje, że od października 2021 roku przestanie dostarczać aktualizacje Game Ready Driver kartom graficznym dla Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Zaznacza jednak, że będzie nadal publikować dla nich "krytyczne aktualizacje bezpieczeństwa" do września 2024 roku. Dla porównania, Microsoft zakończył wsparcie dla Windows 7 w styczniu 2020 roku, podczas gdy Windows 8 nie jest wspierany od stycznia 2016 roku - jest to krótki okres życia dla systemu operacyjnego, na który wpłynęło pojawienie się wersji Windows 8.1 - będzie ona obsługiwana do 2023 roku.

Nvidia twierdzi, że "zdecydowana większość" jej klientów korzystających z kart GeForce przeniosła się na Windows 10 i że jej celem jest zapewnienie "najlepszego możliwego bezpieczeństwa, wsparcia i funkcjonalności" dla tych użytkowników, dlatego też skupia się wyłącznie na Windows 10.

W sekcji FAQ dodano również, że ostatni sterownik Game Ready Driver, który będzie obsługiwał trzy systemy operacyjne, pojawi się 31 sierpnia, a pierwsze sterowniki, które już nie będą obsługiwały tych wersji, mają zostać zaprezentowane w październiku.

