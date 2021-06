Nvidia zwiększy produkcję RTX 30 kosztem RTX 2060

Jest szansa, ze dostępność kart RTX 30 będzie większa. Nvidia myślała, myślała - i wymyśliła.

Zapotrzebowanie na karty RTX 30 wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, ale produkcja nie wróciła jeszcze do stanu sprzed pandemii. Aby podaż wyrównała się z popytem, Nvidia chce zmniejszyć ilość produkowanych kart graficznych poprzedniej generacji, a moce przerobowe zainwestować w obecną. Co ciekawe, gdy debiutowała rodzina RTX 30, producent zwiększył ilość produkowanych układów Turing, m.in. ze względu na duże ilości podzespołów do ich produkcji. A ponieważ nie można było nadążyć z produkcją RTX 30, wprowadzono do obiegu ponownie RTX 1060 - karta ta debiutowała w 2016 roku i jak pokazała to ankieta w maju bieżącego roku, jest najpopularniejszym układem wśród graczy Steam.

Procesor TU106 był produkowany przez TSMC, podczas gdy za GA104 odpowiada Samsung. Samsung jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość swojego GPU, ale produkcja nowych kart graficznych hamowana jest przez braki w innych komponentach - jak pamięć. Dlatego sytuacja, w której starsze układy przestaną być produkowane nie oznacza, że automatycznie będzie więcej nowych. Osobną kwestią pozostają także ceny za RTX 3080 Ti i 3070 Ti. Patrząc na polskie sklepy, mają one niewiele wspólnego z referencyjnymi.

Źródło: WCCF Tech