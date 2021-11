O czym opowie 2 sezon serialu Arcane? Odkrywamy sekrety serii

Premiera pierwszego sezonu serialu "Arcane" z uniwersum League of Legends odbyła się na platformie Netflix. Fani pragną więcej i tak przedstawiciele ogłosili, że powstanie kontynuacja. Uwaga na spoilery!

Spis treści

Arcane to miniserial wyprodukowany dzięki współpracy Riot Games oraz Netflixa. Twórcami produkcji są Christian Linke oraz Alex Yee. Początkowo premiera miała odbyć się jeszcze w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została przesunięta na listopad 2021 roku. Co ciekawe, już po jednym dniu od wydania pierwszych trzech odcinków "Arcane" zdobyło pierwsze miejsce na listach 38 krajów na świecie. Fabuła opowiada o siostrach Vi oraz Jinx, których historia toczy się w bogatym regionie Piltover oraz mrocznym, podziemnym mieście Zaun.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Twórcy potwierdzili, że pracują nad powstaniem drugiego sezonu serialu. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zdecydowana większość jest pozytywna i nie mogą doczekać się wyznaczenia daty premiery. Pytanie jednak nasuwa się samo: co przyjdzie nam obejrzeć w kontynuacji serialu? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.

Zobacz również:

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

Przede wszystkim przypomnijmy, że pierwszy sezon został podzielony na trzy osobne akty, każdy liczący po trzy odcinki. Pomiędzy wydarzeniami z trzeciego i czwartego odcinka mija kilka lat. Na dowód tego niech stanowią fakty, że na zwiastunie widać matkę Caitlyn z siwymi włosami oraz inne postacie, które pojawiły się do tej pory w serialu, wyglądają jak bardziej dorosłe wersje siebie.

Caitlyn i Vi

Przypomnijmy, że na końcu trzeciego odcinka widać, jak Vi jest porywana przez Marcusa, egzekutora. Na zwiastunie serialu pokazano, że dziewczyna trafia do więzienia. Tam spotyka się z nią Caitlyn. Pokazuje jej tajemniczy pamiętnik z notatkami, być może o atakach Jinx.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Wygląda na to, że w drugim sezonie kobiety będą ze sobą współpracować, aby zapewnić bezpieczeństwo regionu Plitover. Poza tym Caitlyn awansuje na szeryfa regionu Piltover. Stanie się to prawdopodobnie po śmierci Marcusa, która miała miejsce w 7 odcinku pierwszego sezonu.

Powder stanie się Jinx

W trzecim odcinku widzimy scenę, w której Silco znajduje dziewczynę płaczącą obok Vandera. Tam Jinx słyszy obietnicę, że oboje "pokażą im" z czego są stworzeni. Wiemy, że mężczyzna zaopiekował się dziewczyną, wspierając jej talent do tworzenia broni i strzelania.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Nie jest tajemnicą, że Jinx zebrała sobie szerokie grono fanów w grze League of Legends, głównie ze względu na swój wariacki i chaotyczny charakter oraz ogromne zamiłowanie do wybuchów oraz broni. Jak jednak stała się taka? Pewne wyjaśnienie mogliśmy wychwycić już w pierwszym sezonie. Po pierwsze, dziewczyna miała za sobą bardzo trudne dzieciństwo, w którym to została sierotą w bardzo młodym wieku. Po drugie, wykazywała oznaki załamania psychicznego w sytuacjach opuszczenia — najpierw gdy Vi zostawia ją, by uratować Vandera, a później, gdy ta wścieka się o zorganizowanie wybuchu. Z taką trudną przeszłością wystarczyłoby niewiele, by niepewną siebie dziewczynę zamienić w sadystkę.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Ostatnia scena 9 sezonu nie pozostawia miejsca na domysły. Jinx dopiero się rozkręca i to właśnie jej wariactwo będzie przysparzać ogrom problemów w 2 sezonie. Tam będzie miała pole do popisu, gdyż rozpoczęła właśnie wojnę pomiędzy Piltover a Zaun.

Co z Ekko?

W zwiastunie pojawia się także tajemnicza zamaskowana postać. Dla fanów League of Legends to nieznany projekt bohatera. To sprawiło, że wielu graczy pomyślało, że to może być kolejny ADC, który został zapowiedziany we wrześniu tego roku. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że za maską kryje się Ekko. Tym bardziej że bohater pojawiał się już w pierwszych odcinkach jako dziecko.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Nie jest tajemnicą, że Ekko jest jedną z kluczowych postaci całej historii. W siódmym odcinku pierwszego sezonu widać, że prawdopodobnie tylko on będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się Jinx ze względu na jego broń, która pozwala panować nad czasem.

Bronie Hextech

Jednym z wątków, które mogliśmy poznać w pierwszych trzech odcinkach, jest ten pokazujący historię powstania ery Hextechu. Wszystko za sprawą młodego Jayce'a, który poprzez naukę próbuje okiełznać magię ruin z pomocą członka rady i "partnera" Viktora.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Zwiastuny pokazują, że Jayce ukończy badania nad bronią Hextech. Widać na nich młot, który fani League of Legend dobrze znają jako jedno z najpotężniejszych narzędzi w Piltover. Podobnie sprawa ma się z rękawicami Vi, które są zasilane kryształem Hextechu.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane" Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Jednak nic nie wyjaśnia jak Jayce oraz Vi się ze sobą zapoznali. Przypuszczamy, że osobą kontaktową mogłaby być Caitlyn, która przecież pierwszego zna od dziecka, a drugą poznaje dzięki śledztwu w sprawie wybuchów w Piltover. Wygląda jednak na to, że i oni będą musieli ze sobą współpracować, by pokonać wspólnego wroga — Jinx.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Na tym jednak nie koniec, bo w zwiastunie pojawia się także fragment, w którym widać Jinx trzymającą dziennik Jayce'a. W połączeniu z wrodzonym talentem do tworzenia broni, niewykluczone, że w następnych odcinkach zobaczymy, jak buduje własną konstrukcję, korzystając ze wskazówek znalezionych w notatniku.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Arcane"

Przedstawiciele nie podali jeszcze daty premiery drugiego sezonu na platformie Netflix. Tymczasem sprawdź, których bohaterów z League od Legends zobaczymy w serialu, tutaj.

Arcane

twórcy: Christian Linke, Alex Yee

Osierocone siostry Vi i Powder dokonują skoku w bogatym mieście Piltover, po czym wywołują kłopoty na ulicach podziemnej dzielnicy Zaun.