O mało nie zasnąłem na prezentacji iPhone'a 14! Zmian jest niewiele, a cena zaskakuje

Długo wyczekiwany smartfon został dziś zaprezentowany przez Apple. Flagowiec dość mocno mnie rozczarował i wciąż nie mogę znaleźć powodu, dla którego ktoś miałby wymieniać w tym roku swojego iPhone'a 13.

Spis treści

Ile kosztuje iPhone 14?

iPhone 14 jest podstawową wersją urządzenia i zadebiutował w cenie 799 dolarów (ok. 3770 zł). Jest to najtańszy model flagowca co widać w różnicach między nim, a wariantami Pro. Cena większego modelu wynosi 899 dolarów (ok. 4200 zł).

Czym iPhone 14 różni się od droższych modeli?

Podstawowy wariant iPhone'a 14 nie posiada kilku istotnych funkcji oraz modyfikacji, które trafiły jedynie na droższe wersje urządzenia. Jednym z najbardziej odczuwalnym braków będzie procesor Apple A16 Bionic, który pojawi się jedynie w modelu Pro oraz Pro MAX. Warto zauważyć, że smartfony Apple od zawsze słyną ze swojej optymalizacji oraz wydajności, a aktualizacje do najnowszych wersji systemu z pewnością sprawią, że nawet podstawowa wersja urządzenia będzie działała świetnie. Mimo wszystko szkoda, że iPhone 14 nie otrzyma tak istotnego usprawnienia.

Kolejną wyraźną różnicą między poszczególnymi wersjami będzie częstotliwość odświeżania ekranu. W tańszych modelach będzie ona utrzymana na poziomie 60 Hz, podczas gdy droższe wersje otrzymają znacznie szybsze 120 Hz odświeżanie obrazu. To jedna z największych wad podstawowego modelu i przyznam, że jeden z powodów, dla którego nie zdecydowałbym się na wymianę iPhone'a 13 na tegorocznego flagowca.