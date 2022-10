O matko jakie to wielkie! MSI Suprime X GeForce RTX 4090 - UNBOXING

Do naszej redakcji dotarła długo wyczekiwana paczka. Co skrywa? Najnowszego GeForce'a, który szybko trafił przed nasz obiektyw. Zapraszamy na jego "rozpaczkowanie"

NVIDIA zaprezentowała swoje nowe procesory graficzne z serii GeForce RTX 4000 podczas konferencji GTC, ok. dwa tygodnie temu. Poznaliśmy architekturę Ada Lovelace i jej kluczowe funkcje. Dziś jednak, zamiast omawiać nudną specyfikację, po raz kolejny przyjrzymy się pierwszej karcie, która trafiła do naszej redakcji na testy.

MSI Suprime X Nvidia GeForce RTX 4090 - siłownia nie potrzeba

W zestawie znajdziemy podkładkę... ||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl osmiornicę.. znaczy adapter do podłączenia zasilacza... || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl oraz podpórkę... ta na pewno będzie potrzebna || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Karty graficzne MSI z linii Suprime nie są nowością na rynku. Seria ta zadebiutowała już podczas premiery poprzedniej generacji, poniekąd zastępując modele Lightning i stając się topową konstrukcją tego taiwańskiego producenta. MSI Nviddia GeForce RTX 4090 SUPRIM X wizualnie nie różni się od swoich poprzedników. Dwukolorowa osłona radiatora dalej zbudowana jest w całości z aluminium i skrywa w sobie trzy 95-milimetrowe wentylatory. Karta do zasilania wykorzystuje pojedyncze złącze 12VHPWR, ale w zestawie znajdziemy dołączony adapter.

MSI Suprime X Nvidia GeForce RTX 4090 w pełnej okazałości || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Karta zajmuje ponad 3 sloty w naszej obudowie za sprawą rozbudowanego chłodzenia || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Karta jest ogromna. Jej wymiary to 34 x 14 x 7,5 cm, a waga to ponad 2 kg! Jeśli planujecie jej zakup, lepiej sprawdzić, czy ta "bestia" zmieści się do waszej obudowy. By lepiej zobrazować jej wielkość, porównaliśmy ją do konsol, obecnej jak i następnej generacji.

Xbox One X przy nowym RTX wygląda dość mizernie .. || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl i to obojętnie jak go nie ustawimy || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl Nawet przy tak dużej konsoli, jaką jest PS5, nowy RTX imponuje swoimi wymiarami || fot. D.Kujawski/PCWorld.pl fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

My przystępujemy do testów, by móc podzielić się z wami naszą opinią oraz wynikami już 12 października!