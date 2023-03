O tym, jak rozczarowało mnie The Last of Us, czyli mogło być świetnie, jest tylko nieźle. Recenzja sezonu

Pierwszy sezon "The Last of Us" dobiegł końca, czas więc podsumować to, co zaserwowało nam HBO Max we współpracy m.in. z Sony, PlayStation i Naughty Dog. Czy serialowa opowieść o Joelu i Ellie to naprawdę najlepsza adaptacja gry wszech czasów? Co się showrunnerom udało, a co nie spełniło moich oczekiwań? Pod lupę biorę wszystkie wady i zalety serialowego "The Last of Us".

Adaptację gry studia Naughty Dog i Sony śmiało można nazwać jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat. Otoczone kultem The Last of Us przyciągnęło przed ekrany miliony widzów – jedni mieli nadzieję, że w końcu obejrzą dobrą adaptację gry, inni chcieli być świadkiem kolejnej ekranizacyjnej klapy, niektórzy mieli ochotę na wysokobudżetowe postapo, a jeszcze innych przyciągnął Pedro Pascal i Bella Ramsey, którzy w Grze o Tron wcielili się w charyzmatyczne i wyraziste postaci.

Ile ludzi, tyle powodów oglądania The Last of Us. Jak się okazało kilka tygodni po premierze, ile ludzi, tyle opinii na temat serialu. Czytając profesjonalne recenzje i przeglądając internetowe fora, widziałam reakcje we wszystkich możliwych odcieniach. Widzowie z grubsza dzielili się na dwa obozy – zaznajomionych z fabułą The Last of Us graczy i nowicjuszy, którzy wraz z serialem stawiali pierwsze kroki w świecie zagrzybionych monstrów. W obu grupach można było spotkać zarówno zachwyt na adaptacją, jak i umiarkowane zadowolenie, rozczarowanie, czy wręcz pytania: o co właściwie tyle hałasu?

No właśnie, czy serialowe The Last of Us zasługuje na medialny szum, który wytworzył się wokół produkcji na długo przed premierą? I tak, i nie.

Partners in crime

Gra studia Naughty Dog jest raczej kameralna – to znaczy jest niedługa i opowiada dość prostą historię, której osią jest relacja przemytnika Joela i Ellie, dziewczynki, eskortowanej do odległego laboratorium. Na poziomie fabularnym trudno było spodziewać się fajerwerków – w grze bohaterowie podróżują od lokacji do lokacji, po drodze rozprawiając się z bandami wrogów i hordami zarażonych grzybem potworów. Ot, postapo jakich wiele.

Jak twierdzą gracze, największą siłą gry jest wyjątkowa, stopniowo ewoluująca relacja Ellie i Joela – i trzeba przyznać, że serial odtworzył ją mistrzowsko. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę okazał się casting. Choć początkowe reakcje były różne, teraz trudno wyobrazić sobie, by parę głównych bohaterów mógł zagrać ktoś inny, niż Bella Ramsey i Pedro Pascal. Ich aktorstwo jest bowiem zaskakująco intuicyjne i zniuansowane, a ekranowa relacja pełna niepodrabialnej chemii. Oklaski należą się zwłaszcza młodej aktorce, którą bez przesady można nazwać aktorską bestią.

fot. HBO Max

Do tego naprawdę dobrze brzmiały dialogi bohaterów, raz pełne słownych potyczek i żartów, innym razem nieśmiałych wyznań. Relacja Ellie i Joela po prostu niesie cały serial – szczerze mówiąc, gdyby nie ona, nie wiem, czy dotrwałabym do ostatniego odcinka.

Za krótko, za szybko, za mało

Choć fabuła gry mocno bazuje na wytartych gatunkowych kliszach, świat The Last of Us jest bez wątpienia ciekawy. Osobiście naprawdę fascynuje mnie koncepcja drapieżnego grzyba, który jest w stanie zaatakować człowieka i przejąć nad nim kontrolę – zarażeni Cordycepsem to jedna z najstraszniejszych, najobrzydliwszych i najbardziej hipnotyzujących monstrów, jakie stworzyła popkultura. Są najbardziej charakterystycznym elementem uniwersum budującym całą jego grozę – co może być straszniejszego od ludzko-grzybowej hybrydy?

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie mogę zrozumieć, dlaczego Craig Mazin i Neil Druckmann postanowili radykalnie ograniczyć obecność zarażonych w serialu. Jedyne większe sceny z ich udziałem znalazły się odcinku 1., 2 i 5. – w pozostałych nie było ich w ogóle lub co najwyżej jeden czy dwaj skromni przedstawiciele. Na myśl przychodzi mi tylko jedno wyjaśnienie tego dziwnego podejścia showrunnerów, czyli ograniczenia budżetowe. Najwyraźniej malownicza charakteryzacja mutantów okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla finansów serialu.

fot. HBO Max

Jednocześnie twórcy serii postanowili mocno złagodzić zagrożenie ze strony innych agresorów, czyli ludzi. Oczywiście, w serialowym The Last of Us pojawiają się zdegenerowani rebelianci, bezwzględni żołnierze czy zdesperowani kanibale, ale we mnie budzili oni raczej letnie emocje. Pojawiali się zbyt krótko, a walki z nimi zostały zredukowane do minimum, tak jakby showrunnerzy strasznie się bali popadnięcia w typową dla gier przesadę. Ta nadmierna asekuracja sprawiła, że podróż Ellie i Joela przebiegła dziwnie łatwo, biorąc pod uwagę, że przedzierali się przez spustoszony, oszalały świat.

Podobny brak zaangażowania wzbudzili we mnie pozytywni bohaterowie drugoplanowi – pojawiali się i znikali, jak w kalejdoskopie, nie dając szans na nawiązanie żadnej relacji widz-bohater. Scenarzyści popełnili przy tym poważny błąd każąc Ellie i Joelowi wędrować tylko we dwoje. Nazbyt oczywiste było, że do końca sezonu żadne z nich nie zginie – gdyby jednak na dłużej połączyli siły z Tess czy Henrym i Samem, siłą rzeczy powstałoby grono bohaterów, o których naprawdę można by się troskać. Gra o Tron dlatego przecież budziła silne emocje, że duża liczba postaci pozwalała scenarzystom na bawienie się ich losem.

Serialowa pierwsza liga?

Serialowe The Last of Us bez wątpienia wygląda wspaniale (plenery i świetne CGI spełniają swoje zadanie), cała obsada daje z siebie wszystko, jednak twórcy nie wykorzystali potencjału świata z gier. Mimo obietnicy poszerzenia uniwersum sporo "growego" materiału zostało wycięte. Niektóre stworzone na potrzeby serialu wątki okazały się niepotrzebne (np. bezsensownie rozciągnięty wątek rebeliantów z Kansas City). Jednocześnie niewystarczająco przedstawiono niektóre naprawdę ciekawe elementy – np. historię osady kanibali.

Scenarzyście The Last of Us niestety mieli spory problem z wyważeniem tempa opowieści. Z jednej strony w serialu wydarzyło się raczej niewiele, z drugiej fabułą rządził pośpiech, który nie pozwolił na pogłębienie postaci drugoplanowych i rozwinięcie niektórych wątków. Osoba, która podjęła decyzję o wyrugowaniu scen akcji, zasługuje, by porosnąć grzybem. Nie chodzi o to, że chcę oglądać na ekranie nieustanną naparzankę – spokojne tempo i nacisk na relacje bohaterów jest jak najbardziej ok. Jednak oglądając serial w klimacie postapo, chcę naprawdę poczuć ten klimat – grozę, brud, walkę o życie i niepewność jutra, starcia z potworami i ludźmi, szabrowanie i przedzieranie się przez zrujnowane miasta.

fot. HBO Max

Rację po trosze mają wszyscy wyrażający opinie o The Last of Us od HBO Max. Niektóre elementy wyszły bowiem showrunnerom świetnie, inne kiepsko. Zapowiedzi były szumne, efekt nie do końca udany. Jest to produkcja, którą całkiem dobrze się ogląda, ale trudno uznać ją za serialową pierwszą ligę. Mogło być rewelacyjnie, wyszło tylko w porządku.

