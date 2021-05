OLED, QLED, Mini-LED, IPS - jaki telewizor wybrać?

Szukając nowego telewizora czasem możemy nieco zagubić się we wszystkich oznaczeniach i kodach, które podają producenci. W tym poradniku pomożemy Wam odnaleźć się w kategorii matryc i doradzimy jaką wybrać w zależności od potrzeb.

IPS, VA, TN, LED, LCD, OLED, QLED... oznaczeń matryc w telewizorach jest wiele i za każdym z nich ukryta jest zupełnie inna technologia wyświetlania obrazu. Każda z nich ma swoje plusy i minusy oraz sprawdzi się w innych warunkach. W tym krótkim poradniku postaramy się przybliżyć specyfikę poszczególnych typów matryc i wskazać, do czego nadają się one najlepiej. Przejdźmy więc do sedna: Jaki rodzaj telewizora będzie dla mnie najlepszy?

Matryce VA oraz IPS to wyświetlacze LCD, czyli ciekłokrystaliczne. Przede wszystkim matryce IPS gwarantują nam wysoką jakość wyświetlanych kolorów nawet pod dużym kątem patrzenia. Matryce VA charakteryzują się natomiast dobrym odwzorowaniem czerni i wysokim kontrastem, więc spokojnie możemy używać ich w mocno naświetlonych pomieszczeniach. Wielu producentów telewizorów nie precyzuje jednak, czy w danym modelu umieszczona jest matryca IPS, czy VA, często ograniczając się jedynie do oznaczenia LCD, dlatego też poszukując telewizora z konkretną matrycą trzeba czasami poszukać artykułów lub testów danego modelu, aby znaleźć konkretne informacje.

Wśród wyświetlaczy LCD należy wyróżnić także matryce TN, jednak te spotkamy głównie w monitorach. Czym one się charakteryzują? Przede wszystkim najszybszym czasem reakcji i niższą ceną, jednak okupione jest to słabym odwzorowaniem kolorów i czerni oraz dużo mniejszymi kątami widzenia, niż w matrycach IPS oraz VA. Jest to więc rozwiązanie idealne dla graczy, dla których błyskawiczne reakcje są ważniejsze od jakości wyświetlanego obrazu.

W konstrukcji telewizorów nie używa się już jednak klasycznych matryc LCD, ze względu na nieopłacalną konstrukcję. Do odpowiedniego doświetlenia tych matryc zaczęto używać diod LED, które umieszczane są na krawędziach ekranu. Z tego względu wielu producentów zaczęło oznaczać niektóre ze swoich modeli jako LED, mimo, że tak naprawdę korzystają z matryc LCD, a jedynymi LED-ami są te doświetlające samą matrycę.

Diody LED (Light Emitting Diode) same emitują światło, w związku z czym niepotrzebne jest dodatkowe doświetlanie ich lampami, jak w przypadku starszych ekranów LCD. Ma to znaczący wpływ na konstrukcję telewizora i fakt, że są one bardziej płaskie, ale przede wszystkim wpływa na jasność wyświetlanego obrazu oraz lepsze odwzorowanie kolorów. Wśród ekranów LED można wyróżnić dwa główne typy: Edge LED oraz Full LED. W telewizorach Edge LED diody umieszczone są jedynie przy krawędzi ekranu, przez co ich konstrukcja jest bardziej płaska, a cena samego urządzenia niższa. W ekranach Full LED matryca jest podświetlona równomiernie, co daje nam dużo lepszy kontrast. Idzie za tym jednak nieco wyższa cena.

Technologia QLED (Quantum Light Emitting Diode) jest bezpośrednim rozwinięciem popularnych LED-ów z małą, acz znaczącą, różnicą. Ten rodzaj wykorzystuje bowiem nanocząsteczki, tzw. kropki kwantowe (Quantum Dot) do emisji światła. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy oglądać obraz o jeszcze większej jasności niż w standardowych LED-ach. Są one więc idealnym rozwiązaniem do mocno naświetlonych pomieszczeń, jak salony z duża ilością okien. Dzięki zastosowanej nanotechnologii ekrany QLED oferują nam także dużo szerszą paletę kolorów, nieosiągalną dla zwykłych LED-ów. Na takie ekrany powinni decydować się gracze, szukający idealnego telewizora do swojej konsoli. QLED-y znajdziemy przede wszystkim w ofercie Samsunga.

OLED to skrót od Organic Light Emitting Diode (organiczna dioda elektroluminescencyjna). Ich największymi zaletami są szerokie kąty widzenia, wysoka jakość odwzorowania kolorów oraz doskonały kontrast. Zastosowana technologia wpływa także na dosyć niewielką wagę telewizora. Niestety matryce tego typu kiepsko radzą sobie z wyświetlaniem statycznego obrazu, ponieważ zbyt długie wyświetlanie tego samego obrazu może doprowadzić do uszkodzenia matrycy. Może to spowodować dyskomfort w użytkowaniu i wystąpienie "powidoków" lub stałe utrwalenie się danego obrazu na panelu, czyli tzw. retencję obrazu. Technologię OLED do produkcji swoich telewizorów wykorzystuje głównie LG.

Technologia Mini LED jest kolejnym etapem rozwoju wyświetlaczy LED. Ekrany w nią wyposażone, jak sama nazwa wskazuje, zbudowane są z mniejszych diod niż w ich pierwowzorach. Jeżeli dodamy do tego zaawansowane algorytmy, otrzymamy obraz o dużo wyższej jakości niż w telewizorach LED. Ta technologia oferuje nam także znacznie lepszy kontrast oraz czerń. Zarówno OLED-y jak i mini LED-y będą idealnym rozwiązaniem dla miłośników sportu oraz filmów.

