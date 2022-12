OLED, QNED, NanoCell - co to jest i jaki telewizor wybrać?

Podczas kupna telewizora często spotykamy się z różnymi technologiami, które niekoniecznie wiele mówią nam na temat zastosowanych rozwiązań. Przyglądamy się bliżej tajemniczym skrótom i podpowiadamy, jaki telewizor warto kupić.

LED, OLED, QNED czy Nanocell. Te skróty znamy praktycznie wszyscy. Czy wiemy jednak, co one dokładnie i oznaczają i do jakich technologii się odnoszą? Przy zakupie telewizora często możemy usłyszeć, że warto wybrać model OLED, ponieważ jakość obrazu jest lepsza. Ale dlaczego? Co dokładnie za tym stoi? Zapraszamy w podróż po technologiach, które dostępne są w nowoczesnych telewizorach.

fot. LG

LED

LED to skrót od angielskich słów Lighting Emitting Diode, czyli w prostych słowach są to diody, które emitują światło. W starszych telewizorach LCD matryca była podświetlana lampami. W przypadku technologii LED-owej to właśnie one są odpowiedzialne za dostarczenie światła, które podświetla poszczególne piksele. W zależności od modelu telewizora, w tym obrębie możemy spotkać się np. z technologią Full LED, zapewniającą równomierne podświetlenie matrycy, co w ostatecznym rozrachunku daje nam np. lepszy kontrast.

OLED

Technologia OLED znacząco różni się od wspomnianych wcześniej telewizorów LED. Telewizory OLED wyposażone są w bardzo cienkie warstwy materiałów organicznych, które świecą pod wpływem prądu. W poprzednich przypadkach matryca była podświetlana diodami. Dlatego też wyświetlacze te są nazywane samoemisyjnymi, ponieważ same wytwarzają światło. Jedną z największych cech tego typu telewizorów jest zdolność wyświetlania doskonałej czerni na części lub całości ekranu i praktycznie nieograniczony kontrast.

LG OLED (fot. LG)

Pozostając w temacie czerni, nie zmienia się ona nawet podczas oglądania jej pod kątem. Nie ulega ona w takim przypadku rozjaśnieniu.

Telewizory OLED cechują się także bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, które są mocno nasycone i żywe. Ekrany charakteryzują się także dużą ostrością ruchomych obrazów. Dzieje się tak niezależnie od jasności ekranu. Tego typu telewizory idealnie nadają się do gier, sportu oraz oglądania współczesnych, dynamicznych filmów i seriali.

W portfolio firmy LG znajdziemy serię G23, C21 oraz B23, które dostępne są w rozmiarach od 55 do 77 cali.

NanoCell

NanoCell to udoskonalona technologia forma technologii LCD z podświetleniem LED, która została opracowana przez firmę LG. Zastosowano tutaj nanocząsteczki, które filtrują kolory i sprawiają, że te są bardziej żywe. Możemy tutaj liczyć na bardzo szeroką paletę barw i ich wierne odwzorowanie.

Tego typu telewizory idealnie nadają się do gier i oglądania sportu, ale także bardzo dobrze sprawdzą się w kinie domowym zbudowanym w salonie.

LG NanoCell (fot. LG)

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na serię telewizorów 813 oraz 763 od LG. Możemy tu liczyć na duże ekrany. Dostępne są panele w rozmiarach 55, 65 i 75 cali, które kupimy w bardzo konkurencyjnych cenach. We wszystkich modelach możemy liczyć na rozdzielczość 4K, obsługę technologii HDR oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 50 / 60 Hz.

QNED

QNED to nic innego jak połączenie technologii NanoCell i QLED. Panele LCD podświetlane są lampami fluorescencyjnymi, które zapewniają dużą jasność. Niestety pochodną takiego stanu rzeczy mogą być zniekształcenia kolorów, przede wszystkim czerni, która może wydawać się szara. Nie mamy tu też co liczyć na perfekcyjną ostrość.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, technologia QLED sprawia, że kolory są żywsze i lepiej odwzorowane. Tutaj jednak mamy do czynienia z diodami miniLED, dzięki którym obraz jest jeszcze lepszej jakości.

LG QNED (fot. LG)

To wszystko w połączeniu z NanoCell tworzy technologię QNED, która stara się wyeliminować bolączki spotykane we wcześniejszych rozwiązaniach.

Została ona opracowana przez firmę LG, która ma w swojej ofercie serie 863 i 813, które możemy kupić w rozmiarach 55, 65 i 75 cali. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj częstotliwość odświeżania na poziomie 100 / 120 Hz oraz wyświetlanie obrazu w jakości 4K.

OLED, NanoCell, QNED - jaki telewizor wybrać?

To, jaki telewizor wybrać zależy w dużej mierze od naszych preferencji oraz możliwości finansowych. W przypadku dużych ekranów zdecydowanie najtańszym wariantem będą telewizory NanoCell. Możemy tu liczyć na dobre odwzorowanie barw. Taki telewizor także doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie przez bardzo długi czas wyświetlane są powtarzalne treści, np. paski w telewizji informacyjnej. Tego typu telewizory nie są narażone na miejscowe wypalanie tak, jak np. modele OLED.

Osoby, które szukają czegoś z wyższej półki, jednak nadal nie chcą wydawać dużych pieniędzy, świetnym rozwiązaniem będą telewizory QNED. Połączenie NanoCell i technologii QLED sprawia, że możemy tutaj liczyć na bardzo dobrą czerń oraz wierne odwzorowanie kolorów. Co więcej, na uwagę zasługuje tutaj wysoka wartość częstotliwości odświeżania ekranu.

Dla najbardziej wymagających polecamy telewizory OLED. Te gwarantują niemal doskonałą czerń i świetne odwzorowanie wyświetlanych barw. W tym przypadku jednak musimy liczyć się z wyższą ceną. Jakość jednak jest nieporównywalna, szczególnie dla osób, które nade wszystko cenią sobie jakość wyświetlanego obrazu.