OMEN 15 i świeży sprzęt dla graczy od HP

HP zaprezentowało dziś szereg akcesoriów i sprzętów dla graczy. OMEN 15 to jeden z dwóch mocnych laptopów gamingowych dla graczy, które wkrótce trafią do sklepów.

OMEN 15 to ulepszona obudowa z minimalistyczną estetyką i nowe logo OMEN - diament w barwach od błękitnej po zieloną. Laptopy sygnowane tą nazwą mogą mieć opcjonalnie podświetlaną klawiaturę. Jakość efektów graficznych zapewniają karty graficzne, z których najmocniejsza to NVIDIA GeForce RTX 2070 Super MAX-Q Design. Jednostki centralne to 10. generacji procesory Intel Core i7 z serii H lub AMD Ryzen 7 z serii H. OMEN 15 może obsłużyć do 32GB RAM pamięci DDR4. Dostępny jest szeroki wybór dysków twardych, w tym SSD PCIe o pojemności 1TB lub podwójny PCIe ze wsparciem dla RAID 0. We wszystkich modelach wyświetlacz ma 15,6", jednak od użytkownika zależy jego rodzaj. Może być to OLED, UHD 120 Hz lub FHD 300 Hz. Wybrane mają obsługę NVIDIA G-SYNC.

HP jako pierwsza firma na rynku zamontowała w swoich urządzeniach podczerwone czujniki temperatury, co ma pomóc w skutecznej optymalizacji temperatury. Pomogą w tym ciche wentylatorki, a w OMEN Command Center dodano funkcję Dynamic Power, odpowiadającą za optymalizację wydajności i temperatury. Nowością jest Graphics Switcher - opcja włączająca dopasowywanie grafiki pod kątem jak najmniejszego zużycia akumulatora.

Omen Vector Mouse

OMEN Vector Mouse i OMEN Vector Essential Mouse to dwie myszki, które mają zapewnić komfort podczas długich sesji przy grach. Mają nie tylko ergonomiczny design, ale również teksturowane, gumowe uchwyty. Są integrowane z OMEN Command Center w celu dopasowania podświetlenia, mają sześć programowalnych przycisków oraz można zmieniać DPI w locie. W przypadku pierwszej mamy tu maks. 16 000 DPI i sensor OMEN Radar 3, w drugim - OMEN Radar 1 i DPI 7200. OMEN Vector Mouse korzysta z przełączników Omron, a ich żywotność jest szacowana na 50 mln kliknięć.

OMEN Dyad Earbuds to pierwsze słuchawki w historii rodziny OMEN. Korzystają z technologii podwójnych sterowników, aby dostarczać jak najlepiej zbalansowany dźwięk i pozwolić na pełne zatopienie się w rozgrywce. Dopasowanie uławiają trzy pary zawieszek oraz nakładek.

HP X24c

Ekosystem wzbogaci zakrzywiony monitor gamingowy HP X24c. Jest to najbardziej zakrzywiony model w historii marki HP. Oferuje rozdzielczość Full HD, wsparcie dla AMD FreeSync Premium, odświeżanie 144 Hz i czas odpowiedzi 4 ms. Dla miłośników shooterów wprowadzono tu Crosshair Overlay, a OMEN Command Center umożliwia ręczne ustawienia opóźnień oraz trybu obrazu.

Ceny nadchodzących produktów HP mają zostać podane do wiadomości w najbliższym czasie.