OMEN X 2S i OMEN 17 – laptopy dla graczy ze wsparciem oprogramowania Command Center

Linia urządzeń marki HP dedykowana graczom – OMEN, od lat wytycza trendy rozwoju gamingowego sprzętu. W portfolio firmy znajduje się mnóstwo ciekawych urządzeń, wśród których warto wyróżnić m.in. laptopy OMEN X 2S i OMEN 17. Oprócz topowej specyfikacji i innowacyjnych rozwiązań mogą się one pochwalić również wsparciem wartego uwagi oprogramowania - Command Center.

OMEN Command Center

Na początek przyjrzyjmy się oprogramowaniu OMEN Command Center. W morzu software'u, które rzekomo ma drastycznie wpłynąć na wydajność i możliwości obsługiwanych urządzeń, OMEN Command Center wyróżnia się kilkoma niezwykłymi funkcjami, a przy tym intuicyjną obsługą. Jak sugeruje już sama nazwa, Command Center to centrum zarządzania laptopami z rodziny OMEN. Aplikacja ta umożliwia monitorowanie parametrów komputera, takich jak np. temperatura CPU i GPU, zużycie pamięci RAM czy innych podzespołów. Dodatkowo, pozwala w łatwy sposób zwiększyć wydajność urządzenia np. poprzez zmianę taktowania zegarów, bądź poprzez zapewnienie dostępu do specjalnie skonfigurowanego z myślą o grach, trybu „wydajność”.

To jednak nie wszystko, Command Center posiada również funkcję przyspieszenia sieci, która pozwala na nadanie priorytetu ruchu sieciowego dla gier. Niezwykle ciekawym dodatkiem jest też usługa Game Stream, która pozwala na strumieniowanie rozgrywki z laptopów OMEN na dowolnie wybrany sprzęt z Windows 10, bądź Android. Nie do przecenienia są również: możliwość dowolnego dopasowania oświetlenia oraz tworzenie makr. Niektóre modele laptopów OMEN mogą pochwalić się dodatkową funkcjonalnością w Command Center.

OMEN 17

Jak już wspominaliśmy, Command Center możemy wykorzystać w każdym modelu z linii OMEN, czyli również w OMEN 17. Warto tu jednak podkreślić, że pod nazwą OMEN 17 kryje się kilka różniących się, pod względem konfiguracji, urządzeń.

Cechy wspólne, to przede wszystkim: charakterystyczny design, 17,3-calowy, matowy wyświetlacz FullHD (z obsługą rozdzielczości 4K) z częstotliwością odświeżania do 144 Hz, system audio, który powstał przy współpracy z firmą Bang & Olufsen oraz autorski system chłodzenia - OMEN Tempest Cooling Technology, na który składa się nie tylko specjalnie zaprojektowana, przewiewna obudowa, ale również dwa wentylatory.

We wnętrzu laptopów OMEN 17, możemy znaleźć kilka różnych procesorów - Intel Core i7 8. gen, Intel Core i5 9. gen bądź Intel Core i7 9. gen. Podobnie sprawa wygląda z zastosowanymi kartami graficznymi, wśród których znajdują się m.in.: Nvidia GeForce GTX 1060, 1070 lub 1650 oraz GeForce RTX 2060. Maksymalna ilość pamięci RAM w OMEN 17 wynosi 32 GB. Co istotne, na pokładzie laptopa zmieszczą się również dwa dyski twarde – HDD i SDD.

Laptopy OMEN 17 to dość kosztowe urządzenia dla najbardziej wymagających graczy.

OMEN X 2S

Drugi z omawianych przez nas modeli, to przedstawiciel absolutnego Hi-endu w dziedzinie sprzętu gamingowego. OMEN X 2S to pierwszy laptop dla graczy z dwoma ekranami. Główny wyświetlacz, o przekątnej 15,6-cala, może wyświetlać obraz w rozdzielczości FullHD (przy częstotliwości odświeżania 144 lub 240 Hz) lub 4K (przy 60 Hz). Dodatkowo, gracze mogą liczyć na wsparcie dla technologii G-Sync od Nvidii.

Dodatkowy, 6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, umieszczono tuż nad klawiaturą (która została z tego powodu nieco przesunięta, w kierunku dolnej krawędzi urządzenia). Jego rola sprowadza się głównie do usprawnienia i uprzyjemnienia rozgrywki. Dzięki dotykowemu panelowi, możemy z łatwością obsługiwać dodatkowe aplikacje, jak np. Twitch, Spotify czy komunikator Discord. To jednak nie wszystko, dodatkowe możliwości zaoferuje również oprogramowanie OMEN Command Center, które oprócz swoich podstawowych funkcji w modelu OMEN X 2S, pozwala na powielenie i powiększenie wycinka ekranu głównego, oraz wyświetlanie go w czasie rzeczywistym na dodatkowym wyświetlaczu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak np. powiększenie mini-mapy czy radaru w wybranej grze, może być przydatne.

Jeśli chodzi o wydajność, to producent nie poszedł na żadne kompromisy i wyposażył swój sprzęt w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 w wersji Max-Q oraz, w zależności od wybranej przez użytkownika konfiguracji – sześciordzeniowy lub ośmiordzeniowy procesor Intel Core 9. gen. Na pokładzie laptopa, można dodatkowo zmieścić do 32 GB pamięci RAM DDR4.

Do dyspozycji użytkownika oddano również: klawiaturę z programowalnym podświetleniem RGB oraz funkcją Anti-Ghosting - N-Key Rollover, system audio opracowany we współpracy z firmą Bang & Olufsen i wsparciem DTS:X Ultra, oraz niezwykle wydajny układ chłodzenia. Na ten ostatni składa się technologia OMEN Tempest Cooling, która została zaprojektowana tak, aby zapewnić najlepsze rozwiązania termiczne i stabilność systemu. Dodatkowo, dzięki współpracy z firmą Thermal Grizzly, zastosowano specjalną pastę termoprzewodząca - Conductonaut, na bazie ciekłego metalu, która jest w stanie zapobiec przegrzaniu się urządzenia, nawet przy największym obciążeniu.

OMEN X 2S to sprzęt dla najbardziej wymagających graczy, którzy dodatkowo ceną sobie nowinki technologiczne.

Laptopy OMEN z Command Center – jesteśmy na tak

Laptopy OMEN 17 i OMEN X 2S to klasa sama w sobie. Pierwszy z nich, to sprzęt dla tych, którzy wymagają przede wszystkim większego ekranu i topowej wydajności, ale w tradycyjnej oprawie. OMEN X 2S to model dla osób ceniących sobie, nie tylko znakomitą wydajność, ale również technologiczne innowacje, jak np. dodatkowy ekran. Obydwa modele są kompatybilne z oprogramowaniem OMEN Command Center, które pozwala użytkownikowi na intuicyjne aktywowanie dodatkowych możliwości urządzeń. Czy możemy oczekiwać czegoś więcej?