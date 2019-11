OMEN X 2S – pierwszy laptop na świecie z dwoma ekranami - czy to ma sens?

Laptopy dla graczy należą do najbardziej dopracowanych i zaawansowanych technologicznie urządzeń na rynku. Wymaga się od nich, nie tylko wydajności na najwyższym poziomie, ale również dodatkowych możliwości, które pozwolą graczom wejść na zupełnie nowy poziom rozgrywki, jak np. dwa ekrany.

Producenci sprzętu gamingowego prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie uwagi graczy. Jedni oferują niezwykle lekkie konstrukcje, które można łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Inni dbają o jak najlepszy system chłodzenia bądź audio, a jeszcze inni wzbogacają swój sprzęt o dodatkowe oprogramowanie i funkcje zwiększające wydajność oraz możliwości urządzenia. Nieliczni starają się także wprowadzać innowacyjne rozwiązania, ale te niestety nie zawsze się przyjmują, a co gorsza, potrafią być niezwykle kosztowne. Często bywa też tak, że niektóre pomysły kończą na etapie projektu koncepcyjnego.

Gdy jeden ekran to za mało

Na szczęście jest na rynku jeszcze kilka firm, które starają się, aby ich produkty spełniały wszystkie powyższe kryteria – HP, Alienware oraz Razer to obecnie czołowi producenci sprzętu dla graczy. Szczególnie ta pierwsza firma postawiła ostatnio na ryzykowne, ale przy tym niezwykle ciekawe rozwiązanie. Mianowicie, w swoim topowym modelu - OMEN X 2S, umieściła dwa wyświetlacze.

Co prawda, laptop wyposażony w dodatkowe ekrany pokazał już Razer (w 2017 roku), jednak przenośny komputer Valerie był jednie prototypem i nigdy nie trafił do sprzedaży. Projektanci firmy HP postawili na bardziej praktyczne rozwiązanie i zdecydowali się umieścić w OMEN X 2S dodatkową matrycę, która została umieszczona tuż nad klawiaturą, dzięki czemu użytkownik ma do niej łatwy dostęp. Jej przekątna wynosi 6-cali, natomiast rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Co niezwykle istotne, panel ten jest dotykowy, co znacznie ułatwia i uprzyjemnia jego obsługę.

Linia produktów OMEN od HP posiada również wysokiej jakości ekran główny o przekątnej 15,6-cala, który może wyświetlać obraz zarówno w rozdzielczości FullHD, jak i 4K. Co więcej, możliwe jest ustawienie częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz (w trybie 4K maksymalnie 60 Hz). W laptopie nie zabrakło również wsparcia dla technologii G-Sync od Nvidii, która powoduje, że częstotliwość odświeżania matrycy jest synchronizowana z prędkością renderowania karty graficznej, dzięki czemu otrzymujemy płynniejszy obraz bez tzw. „tearingu”.

Czy dwa wyświetlacze w laptopie mają sens?

Tyle jeśli chodzi o sprawy techniczne, ale co tak naprawdę daje nam dodatkowy ekran i czy warto inwestować w niego pieniądze?

Przede wszystkim należy zrozumieć, że dotykowy panel w laptopie OMEN X 2S działa jak całkowicie osobny i samodzielny wyświetlacz. Najbardziej przypomina to konfigurację z dwoma monitorami, dzięki czemu można na nim wyświetlać dowolne treści niezależnie od tego, co akurat pojawia się na głównym ekranie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie rozgrywki szybko i wygodnie uruchomić aplikację Spotify i ustawić swój ulubiony utwór. Producent na swojej stronie wspomina również o oficjalnym wsparciu dla Twitcha czy komunikatora Discord, ale tak naprawdę użytkownik nie mam tu żadnych ograniczeń. Na przykład, możliwe jest wykorzystanie dodatkowego wyświetlacza do wyszukania w serwisie YouTube poradnika, do aktualnie ogrywanej produkcji, a wszystko to bez odrywania się od rozgrywki.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej, bardzo ważnej funkcji laptopa, która jest powiązana bezpośrednio z darmowym oprogramowaniem marki OMEN – Command Center. We współczesnych produkcjach interfejs prezentuje często mnóstwo informacji – od paska zdrowia postaci, przez dostępne zadania, po mini-mapy czy radary. Z Command Center możliwe jest powielenie i powiększenie najbardziej interesującego dla użytkownika wycinka obrazu, pochodzącego z głównej matrycy i wyświetlenie go w czasie rzeczywistym na mniejszym wyświetlaczu. Najbardziej kreatywni gracze, mogą to wykorzystać do uzyskania przewagi w grach sieciowych.

OMEN X 2S ma tę moc

OMEN X 2S to jednak coś więcej niż tylko dwa ekrany. Laptop może się jeszcze pochwalić topową specyfikacją, w skład której wchodzi m.in.: 6-rdzeniowy lub 8-rdzeniowy procesor Intel Core 9. gen, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080 w wersji Max-Q, do 32 GB pamięci RAM DDR4, system audio opracowany we współpracy z firmą Bang & Olufsen oraz autorski układ chłodzenia - OMEN Tempest Cooling.

Dodatkowy ekran w laptopie gamingowym, może wydawać się być jedynie efektownym, ale zbędnym dodatkiem. Nic bardziej mylnego, rozwiązania, które zastosowano w OMEN X 2S pokazują, że wykorzystanie dodatkowego wyświetlacza ma sens i nie tylko zwiększa funkcjonalność urządzenia, ale może również sprawić, że użytkownik uzyska lepsze wrażenia z rozgrywki, a przecież to jest właśnie najważniejsze dla graczy.