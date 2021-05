ONEXPLAYER – nadchodzi następca Nintendo Switcha?

Czy jedna z najlepiej sprzedających się przenośnych konsol w historii może spodziewać się poważnej konkurencji? ONEXPLAYER może być dla niej solidną alternatywą.

Chińska firma One-Notebook do tej pory produkowała wyłącznie kompaktowe komputery mobilne i jej kolejny produkt tylko przedłuży ten trend. Już niedługo możemy spodziewać się bowiem debiutu jej najnowszego urządzenia. ONEXPLAYER ma być przenośnym komputerem gamingowym, który ma zapewnić optymalną rozgrywkę nawet w najnowszych produkcjach. Co ciekawe, nie jest to pierwszy przenośny komputer dedykowany graczom tego producenta. Wcześniej wypuścili oni inne podobne urządzenie: OneGx 1

Komputer ma być wyposażony w procesory Intel Core i5-1135G7 lub Intel Core i7-1185G7 oraz kartę graficzną iRIS Xe Graphics 96EU. Posiada on także ekran o przekątnej 8.4 cala oraz rozdzielczości 2560x1600 pikseli. Działać ma na systemie Windows X. Sam sprzęt ma być także kompatybilny z klawiaturami, czy myszami poprzez 2 wejścia USB 4 i jedno USB 3.0 oraz Bluetooth, do tego posiadać standardowe wejście audio oraz czytnik kart microSD. Domyślna pojemność dysku wynieść ma 512GB, jednak możliwy będzie także zakup urządzenia z dyskiem zdolnym pomieścić 1TB lub 2TB danych.

Co ciekawe, zagraniczne źródła podają, że One-Notebook może współpracować przy produkcji ONEXPLAYER z inną chińską firmą Tencent, gigantem na rynku technologii. Tencent nie tak dawno opatentował urządzenie bardzo podobne do tego, nad którym pracuje One-Notebook. Czy chodzi o ten sam przenośny komputer, czy w niedalekim czasie powstaną dwa bardzo zbliżone do siebie komputery? Pozostaje nam jedynie czekać na odpowiedź.

Póki co jedyną możliwą opcją zakupu tego urządzenia jest zamówienie go w przedsprzedaży na stronie indiegogo.com. Mimo, iż producent zachęca sporą zniżką dla osób rejestrujących się w przedsprzedaży, to cena może odstraszyć potencjalnych klientów. Zamawiając najtańszą wersję musimy liczyć się z wydatkiem powyżej 800 dolarów. Cena ta ma także wzrosnąć, kiedy komputer wejdzie do ogólnej sprzedaży.

Grafiki: One-Notebook