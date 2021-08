ONZ: Czerwony alert dla ludzkości

Nowy raport Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) ukazuje, jak kryzys klimatyczny przyspiesza ekstremalne warunki pogodowe. W wyniku zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, dzisiejszy świat coraz bardziej się przeobraża i niekonieczne zmierza w dobrym kierunku...

Dochodzi do ekstremalnych zdarzeń – od powodzi po fale upałów i susze. Naukowcy są pewni, że winne są emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu:

IPCC jest wiodącym autorytetem w dziedzinie nauk klimatycznych, a nowy raport zebrał ponad 230 autorów z 66 krajów na całym świecie.

Zobacz również:

Według niego, prawie każdy region świata, poza regionami polarnymi, odnotował wzrost liczby ekstremalnych upałów od lat 50. XX wieku. Ekstremalne upały występują teraz pięć razy częściej niż w latach 1850-1900. Zaostrzyły susze aż o 70 procent, a wcześniej występowały one tylko raz na dekadę. Problemem są również gwałtowne burze i powodzie zdarzające się o 30 procent częściej. Jeśli chodzi o cyklony tropikalne, ​​huragany i tajfuny stały się silniejsze. Paola Andrea Arias Gómez, jedna z autorek raportu IPCC powiedziała:

Ocieplenie wynosi już 1,1 stopnia Celsjusza, a raport mówi, że możemy osiągnąć, a nawet przekroczyć przerażający próg 1,5 stopnia w ciągu najbliższych kilku dekad. Bez drastycznych zmian mających na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych sytuacja będzie się pogarszać.

Mamy teraz znacznie jaśniejszy obraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, co jest niezbędne do zrozumienia, dokąd zmierzamy, co można zrobić i jak możemy się przygotować.