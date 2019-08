OPPO A1k budżetowiec z pojemną baterią za 599 zł

Nowy smartfon producenta wyróżnia się 32 GB pamięci wewnętrznej, notchem w kształcie kropli wody oraz niezwykle pojemną baterią 4000 mAh

Oppo na dobre zadomowiło się nad Wisłą. W Warszawie 20 sierpnia 2019 roku chiński producent wprowadził na rynek najnowszy smartfon OPPO A1k. Nowy model oprócz 32 GB pamięci wewnętrznej i pojemnej baterii wyposażony został w popularny i modny obecnie wyświetlacz z notchem w kształcie kropli wody oraz tylny panel z efektowną metaliczną teksturą. Mocna bateria o pojemności aż 4000 mAh oraz zoptymalizowany algorytm AI znacznie ograniczają zużycie energii, gwarantując tym samym niezwykle długi czas pracy urządzenia.

Bateria 4000 mAh i 32 GB pamięci wewnętrznej zwiększają funkcjonalność tego budżetowca

OPPO A1k zasilany jest baterią o pojemności 4000 mAh, posiada ekran z technologią APCF, który daje większą jasność i wyrazistość obrazu, a jednocześnie pozwala ograniczyć zużycie energii. Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanego algorytmu AI, procesor MTK6762 umożliwia płynne działanie kilku aplikacji w tym samym czasie, pozwalając na swobodne wykonywanie wielu czynności jednocześnie. Dodatkowo, pojemny akumulator zapewnia aż do 17 godzin czasu pracy.

A1k to również aż 32 GB pamięci wewnętrznej, co gwarantuje większą satysfakcję z codziennego użytkowania. Dla zapewnienia lepszej funkcjonalności najnowszy smartfon OPPO oferuje także możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD o pojemności do 256GB, która pomieści jeszcze więcej zdjęć i danych.

Stylowy design, notch w kształcie kropli wody i tylny panel z metaliczną teksturą

Ekran posiada przekątną 6,1 cala i rozdzielczość 1560 x 720 pikseli przy proporcjach 19.5:9. Zastosowano modne ostatnio wycięcie w kształcie kropli wody. Dzięki niemu możliwe było wbudowanie w w ekran kamery, słuchawki i czujnika światła. Pozwoliło to nie tylko na osiągniecie stosunku ekranu do obudowy na poziomie 87,43 procenta, ale także stworzenie wyróżniającego się zarówno pod względem designu, jak i praktyczności wyświetlacza. W efekcie użytkownicy mogą liczyć na jedyne w swoim rodzaju doznania wizualne bez względu na to czy oglądają filmy, grają w gry czy po prostu przeglądają Internet. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu wzmocnionego szkła Corning Gorilla Glass 3, ekran A1k jest bardziej odporny na zarysowania i uszkodzenia.

Tylny panel obudowy OPPO A1k wyróżnia efektowna metaliczna tekstura. A1k przyciąga wzrok eleganckim, stylowym wyglądem. Tysiące godzin testów pozwoliły OPPO stworzyć obudowę, która pomimo gładkiej powierzchni tylnego panelu dobrze leży w dłoni, jest smukła i przyjemna dla oka. OPPO A1k występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i czerwonej.

Tylny i przedni aparat z funkcją upiększania dla lepszych zdjęć portretowych

Jako szczególnie popularny wśród młodych amatorów fotografii, producent smartfonów OPPO kładzie ogromny nacisk na parametry fotograficzne swoich urządzeń. Tylna kamera OPPO A1k wyposażona została w obiektyw 8 MP, a wieloklatkowa technologia stabilizacji obrazu pozwalająca precyzyjnie kontrolować drogę wiązki światła, zapewnia większą ostrość obrazu podczas kręcenia filmów. Przednia kamera 5 MP z przysłoną f/2.0 i technologią upiększającą umożliwia robienie bardziej naturalnych selfie. OPPO A1k pozwala także uzyskać wspaniały efekt rozmycia tła (Bokeh) zapewniając lepsze uchwycenie i wyeksponowanie twarzy postaci na zdjęciach portretowych. Dodatkowo, technologia HDR gwarantująca ostrość detali nawet przy słabym oświetleniu sprawi, że wykonywane za pomocą smartfonu zdjęcia portretowe będą jeszcze bardziej wyjątkowe.

ColorOS 6.0 - intuicyjność na każdym kroku

A1k wyposażony został w najnowszą wersję opracowanego przez OPPO, intuicyjnego systemu operacyjnego ColorOS 6.0 opartego na Androidzie. Nowoczesny bezramkowy design sprawia, że urządzenie jest łatwiejsze w obsłudze. ColorOS 6.0 oferuje szereg inteligentnych funkcji takich, jak pasek powiadomień, inteligentny asystent, sterowanie gestami, gwarantując użytkownikom bardziej intuicyjny sposób użytkowania.

OPPO A1k - Ceny i dostępność

OPPO A1k dostępny jest z pamięcią 3GB i 32 GB pamięci wewnętrznej w kolorach czarnym i czerwonym. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 22 sierpnia w cenie 599 zł w sklepach MediaMarkt, RTV Euro AGD i Media Expert (kanały online i wybrane punkty fizyczne) oraz w Strefie Marki OPPO na Allegro i w x-kom. OPPO A1k będzie można także zakupić w ramach oferty u operatora Play.

Wielbiciele fotografii będą mieli także możliwość wygrania nowego modelu w konkursie na stronie OPPO Mobile Polska na Facebooku, który rozpocznie się już 23 sierpnia. Pod postem konkursowym wystarczy dodać zdjęcie z komentarzem nawiązującym do swojej najlepszej wakacyjnej przygody. Wszystkie informacje związane z konkursem oraz regulamin, będą dostępne na funpagu marki.

OPPO A1k to budżetowy smartfon, który wydaje się oferować zadowalający stosunek jakości i wydajności do ceny. OPPO przyłożyło wagę do wyglądu urządzenia, dzięki czemu zastosowano bez ramkowy wyświetlacz z wycięciem w kształcie kropli wody znany z droższych konstrukcji. Producent pozycjonuje urządzenie dla młodzieży, co jest widoczne poprzez promowanie możliwości fotograficznych smartfona. Pojemna bateria i spora ilość pamięci operacyjnej to miłe dodatki w tej cenie. OPPO A1k wydaje się być ciekawie zaprojektowanym tanim telefonem, który może nawiązać walkę z Xiaomi Redmi 7. Na ostateczny werdykt musimy jednak poczekać do pierwszych testów i porównań obu urządzeń.