OPPO A31 - specyfikacja w dokumentach FCC

OPPO A31 to nadchdozacy "średniak". Pojawił się w dokumentach zarówno singapurskich, jak i amerykańskich urzędów, dzięki czemu poznaliśmy jego specyfikację.

OPPO A31 został w dokumentach oznaczony nazwą kodową CPH2015. Dzisiaj wypatrzono go w dokumentacji amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission). Została tam wymieniona zarówno specyfikacja, jak i umieszczono zdjęcia prototypu, a do publicznej widomości przekazał je serwis Nashville Chatter. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że smartfon będzie mieć z tyłu trzy obiektywy aparatu, umieszczone w lewym, górnym rogu. Z tyłu znajdzie się także czytnik linii papilarnych. Na przedzie w wyświetlaczu znajdzie się notch, jednak nie wiemy, z jakiej matrycy będzie korzystać aparat przedni. Przycisk regulacji głośności umieszczono po lewej, zasilania - po prawej. W dolnej częsci obudowy mamy wejście jack 3,5 mm, a także port USB 2.0.

Dokumenty podają dokładne wymiary smartfona OPPO A31: 164 x 75.5 x 173 mm. Sugerują one wyświetlacz o przekątnej 6,5". Ponadto pod obudowa znajdzie się bateria 4100 mAh ze wsparciem dla ładowania 10W. Całość ma działać pod kontrolą systemu Android z nakładką ColorOS w wersji 6.1.2. Ponieważ smartfon otrzymał certyfikat, oznacza to, że Oppo powinno wkrótce ogłosić go oficjalnie, wraz z pełną specyfikacją.

Źródło: Nashville Chatter