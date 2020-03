OPPO A31 w sprzedaży - poznaj cenę i specyfikację

OPPO A31 to pierwszy model na ten rok marki, która powoli zdobywa sobie miejsce na polskim rynku. Czy A31 stanie się hitem sprzedażowym?

OPPO A31 to smartfon ze średniej półki cenowej. Jego jednostka centralna to ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35 z 4 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 64 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki wejściu na karty pamięci można zwiększyć tę wielkość do 256GB. Urządzanie kontroluje system Android 9 z nakładką producenta - ColorOS 6.1. Wyświetlacz smartfona ma wielkość 6,5” i zajmujące 89% przedniej powierzchni urządzenia. Z tyłu znajduje się zestaw trzech obiektywów: główny to 12 MP (1/2.86’, f 1.8), towarzyszą mu makro 2 MP (f 2.4) oraz czujnik głębii 2 MP (f 2.4). Z przodu, w niewielkim notchu w kształcie łzy, umieszczono obiekty 8 MP (f 2.0). Aparaty wspiera SI, przedni ma dodatkowo funkcję dostosowania efektu upiększenia.

Smartfon Oppo zasila bateria o pojemności 4230 mAh. Dostarczany jest wraz z oprogramowaniem mającym na celu zabezpieczenie użytkownika przed wyciekiem danych, a także do tworzenia multimediów, np. SoLoop. Telefon jest dostępny w trzech kolorach: miętowym, zielonym oraz czarnym z matowym wykończeniem. Jego cena to 799 złotych. Jak podaje producent, ma być dostępny w ofertach sieci Media Markt, RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom, a także w Strefie Marki OPPO na Allegro. Pojawi się także u największych operatorów telekomunikacyjnych.