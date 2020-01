OPPO A31 z certytfikatem Bluetooth SIG

Oppo jeszcze nie zaprezentowało oficjalnie swojego średniaka A31, ale w sieci znalazły się dokumenty potwierdzające jego certyfikację Bluetooth SIG. Potwierdzają one także wcześniejszy wyciek na temat specyfikacji.

OPPO A31 nosi w dokumentach oznaczenie kodowe CPH2015. Być może jest to model Oppo Reno S, o którym wcześniej krążyły w sieci pogłoski - jednak nie można tego stwierdzić z całą pewnością. Jeśli chodzi o potwierdzenie wcześniejszych wycieków na temat tego urządzenia, mamy tu wymieniony wyświetlacz FHD+ o rozmiarze 6,5", a także procesor marki MediaTek - tu wiele nie wiemy, poza tym że ma on osiem rdzeni, a jego częstotliwość taktowania to 2,0GHz. W poprzednim przecieku wymieniono baterię 4100 mAh, obecnie widzimy nieco większą pojemność - 4,230 mAh. ładowanie 10W pozostało bez zmian.

OPPO A31 będzie działać pod kontrolą systemu Android 9 Pie z nakładką ColorOS w wersji 6.1.2. Wymiary smartfona powinny prezentować się następująco: 164 x 75.5 x 173 mm. Ponieważ telefon został już zatwierdzony przez amerykańską, Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission) oraz SIG, oznacza to jego rychłe zaprezentowanie światu. I możemy mieć do czynienia z przystępnym cenowo średniakiem - dlatego warto zwrócić na niego uwagę.

Źródło: Mukul Sharma (Twitter)