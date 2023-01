OPPO Find N2 Flip - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

W tym tekście gromadzimy dla was wszystkie informacje na temat nowego składanego smartfona marki OPPO.

Spis treści

Źródło: Twitter / Ice universe

OPPO Find N2 Flip początkowo zadebiutował jedynie na rynku chińskim. Urządzenie ma jednak trafić do szerszej dystrybucji, co sprawi, że Galaxy Z Flip 4 będzie miał poważną konkurencję. Flagowiec jest składanym smartfonem, należącym do segmentu telefonów, które bardziej przypominają urządzenia z klapką niż otwierane tablety.

OPPO Find N2 Flip - Specyfikacja techniczna

Nowy smartfon OPPO zostanie oparty na procesorze Dimensity 9000+ (tym samym, który został wykorzystane w chińskiej wersji urządzenia) i będzie wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Flagowiec pojawił się w testach syntetycznych aplikacji Geekbench i zdobył w nich 906 punktów w teście jednego rdzenia oraz 3132 punkty na wielu rdzeniach. Smartfon zdobył więc wyraźnie mniej punktów niż Z Flip 4 (1277/3642), co może być nieco zaskakujące, ponieważ wykorzystuje on mocniejszy procesor od koreańskiego flagowca. Model N2 Flip wykorzystuje najnowszego Androida 13 oraz kolejną odsłonę autorskiej nakładki producenta, czyli ColorOS 13.

Zobacz również:

Źródło: OPPO

Na pleckach urządzenia znajdziemy dwa obiektywy o rozdzielczości 50 Mpix oraz 2 Mpix. Aparaty będą w stanie kręcić materiały wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Składany flagowiec posiada znacznie większą baterię od Samsunga (4300 mAh vs 3700 mAh), jednak w tym aspekcie dużą rolę odegra także optymalizacja systemu oraz pozostałych podzespołów.

OPPO Find N2 Flip - Design oraz konstrukcja

Nowy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o przekątnej 3.26-cala, który będzie wyraźnie większy niż ten w urządzeniu Samsunga. Koreański smartfon posiada zewnętrzny wyświetlacz w rozmiarze 1.9-cala, tak więc różnica jest ogromna. Mogłoby się wydawać, że nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak obecność wygodnego ekranu na obudowie składanego flagowca umożliwia korzystanie z niego bez otwierania telefonu. W praktyce przekłada się to na zużycie energii oraz wygodę użytkowania smartfona.

Po lewej Galaxy Z Flip 4 / Po prawej OPPO Find N2 Flip Źródła: Samsung / OPPO

Pod względem wagi Z Flip 4 oraz OPPO Find N2 Flip są niemalże identyczne (187 g vs 191 g). Oba smartfony posiadają również ekrany główne o podobnej przekątnej - w przypadku OPPO jest to 6.8-calowy wyświetlacza, a w Samsunga 6.7-calowy wyświetlacz.

OPPO Find N2 Flip - Cena oraz data premiery

OPPO Find N2 Flip najprawdopodobniej zadebiutuje globalnie podczas targów MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego w Barcelonie. Niestety, nie wiemy w jakiej cenie smartfon będzie dostępny w Polsce. Na zagranicznych stronach kwota, jaką trzeba zapłacić za urządzenie wynosi około 1000 Euro (w przybliżeniu 4700 zł), ale cena po światowej premierze może wyglądać zupełnie inaczej.