OPPO Find N2 Flip - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [09.02.2023]

W tym tekście gromadzimy dla was wszystkie informacje na temat nowego składanego smartfona marki OPPO.

Spis treści

Źródło: Twitter / Ice universe

OPPO Find N2 Flip początkowo zadebiutował jedynie na rynku chińskim. Urządzenie ma jednak trafić do szerszej dystrybucji, co sprawi, że Galaxy Z Flip 4 będzie miał poważną konkurencję. Flagowiec jest składanym smartfonem, należącym do segmentu telefonów, które bardziej przypominają urządzenia z klapką niż otwierane tablety. W tym tekście gromadzimy wszystkie informacje oraz przecieki na temat flagowca - przed jego europejską premierą.

Znamy potencjalną cenę OPPO Find N2 Flipa

Aktualizacja [09.02.2023]

Smartfon najprawdopodobniej zadebiutuje w jednej wersji oferującej 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika. Cena flagowca będzie się wahać między 1100 euro (5181 zł), a 1200 euro (5664 zł). Ostateczna kwota może oczywiście ulec zmianie, ale przyjmując, że smartfon kosztowałby w Polsce około 1150 euro (wybrałem środkową cenę, która przy dzisiejszym kursie wynosi 5416 zł) to jego cena na tle pozostałych składanych smartfonów prezentowałaby się następująco (w przypadku telefonów, które są już w sprzedaży wziąłem pod uwagę najtańsze możliwe oferty na podany wariant):

Galaxy Z Flip 4 8/256 GB

4749 zł

OPPO Find N2 Flip 8/256 GB

5416 zł

Motorola RAZR 2022 8/256 GB

5699 zł

OPPO Find N2 Flip - Specyfikacja techniczna

Nowy smartfon OPPO zostanie oparty na procesorze Dimensity 9000+ (tym samym, który został wykorzystane w chińskiej wersji urządzenia) i będzie wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Flagowiec pojawił się w testach syntetycznych aplikacji Geekbench i zdobył w nich 906 punktów w teście jednego rdzenia oraz 3132 punkty na wielu rdzeniach. Smartfon zdobył więc wyraźnie mniej punktów niż Z Flip 4 (1277/3642), co może być nieco zaskakujące, ponieważ wykorzystuje on mocniejszy procesor od koreańskiego flagowca. Model N2 Flip wykorzystuje najnowszego Androida 13 oraz kolejną odsłonę autorskiej nakładki producenta, czyli ColorOS 13.

Zobacz również:

Źródło: OPPO

Na pleckach urządzenia znajdziemy dwa obiektywy o rozdzielczości 50 Mpix oraz 2 Mpix. Aparaty będą w stanie kręcić materiały wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Składany flagowiec posiada znacznie większą baterię od Samsunga (4300 mAh vs 3700 mAh), jednak w tym aspekcie dużą rolę odegra także optymalizacja systemu oraz pozostałych podzespołów.

OPPO Find N2 Flip - Design oraz konstrukcja

Nowy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o przekątnej 3.26-cala, który będzie wyraźnie większy niż ten w urządzeniu Samsunga. Koreański smartfon posiada zewnętrzny wyświetlacz w rozmiarze 1.9-cala, tak więc różnica jest ogromna. Mogłoby się wydawać, że nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak obecność wygodnego ekranu na obudowie składanego flagowca umożliwia korzystanie z niego bez otwierania telefonu. W praktyce przekłada się to na zużycie energii oraz wygodę użytkowania smartfona.

Po lewej Galaxy Z Flip 4 / Po prawej OPPO Find N2 Flip Źródła: Samsung / OPPO

Pod względem wagi Z Flip 4 oraz OPPO Find N2 Flip są niemalże identyczne (187 g vs 191 g). Oba smartfony posiadają również ekrany główne o podobnej przekątnej - w przypadku OPPO jest to 6.8-calowy wyświetlacza, a w Samsunga 6.7-calowy wyświetlacz.

OPPO Find N2 Flip - Cena oraz data premiery

OPPO Find N2 Flip najprawdopodobniej zadebiutuje globalnie podczas targów MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego w Barcelonie. Niestety, nie wiemy w jakiej cenie smartfon będzie dostępny w Polsce. Na zagranicznych stronach kwota, jaką trzeba zapłacić za urządzenie wynosi około 1000 Euro (w przybliżeniu 4700 zł), ale cena po światowej premierze może wyglądać zupełnie inaczej.