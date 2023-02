OPPO Find N2 Flip dogonił Galaxy Z Flipa 4 w jednej istotnej kwestii!

W zeszłym tygodniu na rynku składanych smartfonów zadebiutował nowy gracz.

OPPO Find N2 Flip w końcu doczekał się swojej światowej premiery, a prezentacja urządzenia odbyła się 15 lutego. Smartfon jest bezpośrednim oponentem takich modeli jak Galaxy Z Flip 4 oraz Motorola RAZR 2022, a więc konkurencja na rynku składanych smartfonów robi się w Europie coraz ciekawsza.

Podczas pokazu OPPO ogłosiło, że ich nowy flagowy model będzie wspierany czterema dużymi aktualizacjami systemu. Jak dotąd smartfon Samsunga był jedynym "składakiem", który gwarantował tak wiele aktualizacji do kolejnych wersji Androida, ale Find N2 Flip dogonił go w tym aspekcie. Koreański gigant technologiczny stracił więc asa w rękawie, którym mógł przyciągnąć do siebie większą liczbę potencjalnych użytkowników.

Źródło: OPPO

OPPO Find N2 Flip oferuje także jedną ważną funkcję, której wyraźnie brakuje w Galaxy Z Flipie 4, a jest nią duży ekran zewnętrzny, na którym użytkownicy mogliby wykonywać te same czynności co na głównym wyświetlaczu. W przypadku Samsunga otrzymujemy znacznie bardziej ograniczone możliwości, a różnica między smartfonami jest w tym aspekcie wyraźnie zauważalna:

Galaxy Z Flip / Ekran zewnętrzny: 1.9-cala / Ekran główny: 6.7-cala

/ Ekran zewnętrzny: / Ekran główny: OPPO Find N2 Flip / Ekran zewnętrzny: 3.26-cala / Ekran główny: 6.8-cala

Oba urządzenia oferują podobny wyświetlacz główny, ale ekran zewnętrzny w OPPO jest znacznie większy. W praktyce przekłada się to na komfort korzystania ze smartfona, czego sam doświadczyłem porównując Motorolę RAZR 2022 z Galaxy Z Flipem 4. Pośrednio może mieć to również wpływ na lepszą żywotność baterii w modelu Find N2 Flip, ponieważ część operacji można na nim wykonać bez konieczności otwierania flagowca.