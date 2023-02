OPPO Find N2 Flip miał swoją światową premierę! Czy nowy składany smartfon ma szansę z Galaxy Z Flipem 4 i Motorolą RAZR 2022?

Na rynku urządzeń z elastycznym ekranem pojawił się nowy gracz. OPPO Find N2 Flip doczekał się swojej globalnej premiery i może stanowić sporą konkurencję dla innych "składaków".

OPPO Find N2 Flip jest tańszy niż Galaxy Z Flip 4 i Motorola RAZR 2022

Flagowiec został pierwotnie zaprezentowany pod koniec zeszłego roku w Chinach. Od tego czasu w sieci pojawiało się sporo spekulacji dotyczących jego globalnego debiutu, które ostatecznie okazały się trafne, a nowy składany smartfon miał wczoraj swoją światową premierę. OPPO Find N2 Flip jest przedstawicielem segmentu kompaktowych "składaków". Oznacza to, że jego ekran składa oraz rozkłada się w płaszczyźnie pionowej, a jego bezpośrednią konkurencją będą takie modele jak Galaxy Z Flip 4 oraz Motorola RAZR 2022.

Zanim przejdę do specyfikacji flagowca, chciałbym porównać jego cenę z kwotami, jakie musimy zapłacić za inne popularne urządzenia z tego segmentu. OPPO nie podało jeszcze oficjalnej polskiej wyceny, ale w trakcie prezentacji poznaliśmy analogiczną kwotę w Wielkiej Brytanii. Smartfon kosztuje tam 849 funtów (około 4550 zł) za wersję wyposażoną w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Sprawdźmy więc, jak cena modelu Find N2 Flip (przy założeniu, że będzie ona podoba w Polsce) ma się do kwoty, którą trzeba zapłacić za Galaxy Z Flipa 4 lub Motorolę RAZR 2022.

OPPO Find N2 Flip 8/256 GB

Cena: 4550 zł (849 funtów)

Galaxy Z Flip 4 8/256 GB

Cena: 4749 zł / Link

Motorola RAZR 2022 8/256 GB

Cena: 5999 zł / Link

Jeżeli polska cena smartfona będzie podobna do tej brytyjskiej, to możemy otrzymać naprawdę interesujące urządzenie. Ostateczną wycenę flagowca w naszym kraju poznamy pod koniec lutego - wtedy to smartfon trafi do sprzedaży.

Jak mocno OPPO Find N2 Flip różni się od Motoroli RAZR 2022 i Galaxy Z Flipa 4?

Źródło: OPPO

Podstawową różnicą między OPPO, a pozostałymi składanymi flagowcami jest procesor. Zarówno Motorola, jak i Samsung, zostały wyposażone w jeden z najmocniejszych chipsetów marki Qualcomm, a konkretnie Snapdragona 8 Plus Gen 1. Miałem okazję testować oba smartfony i przyznaję, że działają one płynnie, a dodatkowo nie mają żadnych problemów z przegrzewaniem. Model Find N2 Flip został oparty na zupełnie innej jednostce, jaką jest Mediatek Dimensity 9000 Plus.

W testach wydajnościowych osiąga ona nieznacznie lepsze wyniki niż procesor marki Qualcomm, choć różnica między wydajnością obu podzespołów jest niewielka. Wszystkie trzy flagowce używają najnowszego Androida 13, ale każdy reprezentuje nieco inne podejście do nakładki systemowej, która w Motoroli bardziej przypomina oryginalne oprogramowanie od Google (tzw. czysty Android), a w OPPO i Samsungu posiada wiele dodatkowych funkcji oraz wyraźnie zmieniony design.

Źródło: Nanoreview

Istotne różnice dotyczą też samej konstrukcji urządzeń. Wyświetlacz główny (po rozłożeniu) jest co prawda niemalże identyczny w każdym z tych flagowców, ale ekran zewnętrzny to już zupełnie inna bajka. Jest to według mnie jeden z najważniejszych elementów w składanym smartfonie, ponieważ przy odpowiednim rozmiarze umożliwia on wykonywanie wielu operacji bez konieczności rozkładania urządzenia.

OPPO Find N2 Flip posiada największy ekran zewnętrzny, którego przekątna to aż 3.26-cala. Dla porównania Samsung oferuje wyświetlacz w rozmiarze 1.9-cala, a Motorola 2.7-cala. Jest to zdecydowanie jeden z kluczowych elementów, które mogą przekonać użytkowników do składanego smartfona od OPPO.