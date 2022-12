OPPO Find N2 Flip vs Galaxy Z Flip 4! Który smartfon wygląda według Ciebie lepiej?

Nowy składany smartfon marki OPPO został właśnie pokazany.

Źródło: Twitter / Ice universe

Urządzenie zadebiutowało w Chinach, ale w pierwszym kwartale przyszłego roku ma także trafić do sprzedaży w Europie. To świetna wiadomość, bo trzeba przyznać, że rynek składanych smartfonów na Starym Kontynencie był zdominowany przez Samsunga. Tymczasem OPPO Find N2 Flip oferuje wiele intrygujących rozwiązań, które mogą sprawić, że potencjalni użytkownicy zastanowią się dwa razy nad zakupem Galaxy Z Flipa 4.

Nowy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o przekątnej 3.26-cala, który będzie wyraźnie większy niż ten w urządzeniu Samsunga. Koreański smartfon posiada zewnętrzny wyświetlacz w rozmiarze 1.9-cala, tak więc różnica jest ogromna. Mogłoby się wydawać, że nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak obecność wygodnego ekranu na obudowie składanego flagowca umożliwia korzystanie z niego bez otwierania telefonu. W praktyce przekłada się to na zużycie energii oraz wygodę użytkowania smartfona.

Zobacz również:

Źródło: Twitter / Ice universe

Oba urządzenia oparte zostały na Androidzie 13 (w Z Flipie 4 jest on już dostępny do pobrania) oraz najnowszych wersjach autorskich nakładek od swoich producentów (ColorOS 13 w OPPO oraz OneUI 5.0 w Samsungu). Chiński flagowiec wykorzystuje jednak zupełnie inny procesor, a pojedynek wydajnościowy między smartfonami będzie również starciem MediaTeka ze Snapdragonem. Model N2 Flip został oparty na chipsecie MediaTek Dimensity 9000+, a Galaxy Z Flip 4 wykorzystuje Snapdragona 8 Plus Gen 1. Tak przedstawia się bezpośrednie porównanie wydajności obu procesorów w testach syntetycznych:

Jednostka wykorzystana w smartfonie OPPO wypada znacznie lepiej, jednak warto w tym miejscu zauważyć, że Z Flip 4 jest smartfonem zaprezentowanym w sierpniu, a więc przed wydaniem najnowszego chipsetu marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Kolejny wariant składanego urządzenia od Samsunga z całą pewnością zostanie oparty na mocniejszym procesorze.

Wiele różnic możemy także dostrzec w wyglądzie obu flagowców. Z Flip 4 oferuje zupełnie inne umiejscowienie kamer oraz design całych plecków. Dajcie znać, który ze składanych smartfonów wygląda według was lepiej?