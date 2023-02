OPPO Find N2 Flip zadebiutuje już dzisiaj! To będzie największy konkurent Galaxy Z Flipa 4

Konkurencja na rynku składanych smartfonów robi się coraz ciekawsza, a nowy OPPO Find N2 Flip może poważnie zagrozić hegemonii Samsunga.

Technologia elastycznych ekranów mocno rozwinęła się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Składane smartfony Samsunga z 2021 roku (seria Galaxy Z Flip 3/Fold 3) wyznaczyły nowe standardy w tym segmencie, a zeszłoroczne flagowce tylko potwierdziły dominację koreańskiej marki na europejskim rynku. Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4 to bez wątpienia świetne urządzenia, jednak ich popularność wynika nie tylko z jakości wykonania - jak dotąd na naszym kontynencie zadebiutowało po prostu znacznie mniej składanych smartfonów. Rok 2023 ma to jednak zmienić.

Już pod koniec zeszłego roku miałem okazję testować najnowszą Motorolę RAZR 2022, która wiele rzeczy robi znacznie lepiej od Z Flipa 4. Co więcej już na początku tego roku dotarły do nas doniesienia zapowiadające składanego flagowca marki OnePlus, a w sieci pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących takiego samego urządzenia od Google. Konkurencja na rynku smartfonów z elastycznymi ekranami robi się więc coraz ciekawsza, a dzisiejsza premiera jest na to idealnym dowodem.

OPPO Find N2 Flip to kompaktowy telefon, który będzie bezpośrednim konkurentem Galaxy Z Flipa 4. Oba smartfony będą działały na Androidzie 13, korzystając jednocześnie z najnowszych nakładek od producenta (ColorOS 13 u OPPO, One UI 5.1 u Samsunga). Find N2 Flip zostanie jednak oparty na innym procesorze (MediaTek Dimensity 9000+) i zaoferuje wyraźnie inne podejście do konstrukcji.

Nowy flagowiec - podobnie jak Samsung - otrzyma dwa ekrany, ale przekątna zewnętrznego wyświetlacza będzie wyraźnie różnic się od tej w smartfonie konkurencji. W modelu Find N2 Flip wyświetlacz umieszczony na obudowie otrzyma przekątną 3.26-cala. To znacznie więcej niż w Galaxy Z Flipie 4, którego ekran zewnętrzny posiada zaledwie 1.9-cala.

Mogłoby się wydawać, że nie jest to zbyt istotna różnica, ale zapewniam was, że wyraźnie wpływa ona na komfort korzystania ze smartfona. Osobiście miałem okazję testować zarówno składanego Samsunga, jak i Motorolę RAZR 2022, która oferuje jeden z większych wyświetlaczy na obudowie (2.7-cala). Taki ekran umożliwia wykonywanie wielu czynności bez otwierania urządzenia, co wpływa zarówno na komfort korzystania ze smartfona, jak i mniejsze zużycie baterii.