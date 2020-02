OPPO Find X2 - nowy teaser potwierdza wyświetlacz 3K z odświeżaniem 120 Hz

Premiera Find X2 odbędzie się 6 marca, a prezes marki potwierdza rewelacyjny wyświetlacz urządzenia.

OPPO Find X2 uznawany jest za rywala dla Xiaomi Mi 10 Pro oraz Realme X50 Pro. Dzisiaj w chińskiej sieci społecznościowej Weibo prezes marki opublikował najnowszy teaser urządzenia, na którym poinformowano, że wyświetlacz OLED pokazuje obraz w natywnej rozdzielczości 3K i z odświeżaniem 120 Hz. Potwierdza to wcześniejsze plotki, jednak dementuje zarazem odświeżanie 240 Hz, które pojawiało w niektórych przeciekach. Niestety, ze względu na restrykcje geolokalizacyjne nie można zobaczyć wspomnianego nagrania reklamowego poza Chinami.

Czy telefon OPPO ma szansę wygrać rywalizację z dwoma wspomnianymi modelami? Urządzenie ma mieć wyświetlacz typu waterfall, korzystać z procesora Snapdragon 865 (co jest równoznaczne ze wsparciem dla 5G), a także być dostępne w wersjach mających 8 i 12 GB RAM. Na pokładzie znajdzie się 256GB pamięci oraz bateria 4065 mAh. Jeśli chodzi o aparaty, które mogą zadecydować o popularności urządzenia, mamy tu zestaw trzech obiektywów z tyłu. Główny to 48 Mpix, któremu towarzyszą ultraszerokokatny 8 Mpix oraz obiektyw 13 Mpix (prawdopodobnie jest to teleobiektyw). Z przodu mamy pojedynczy obiektyw 32 Mpix. Specyfikacja zatem mocna, ale czy to wystarczy?

6 marca urządzenie zostanie oficjalne zaprezentowane światu. Poznamy wówczas jego ceny i dostępność.

