OPPO Find X2 pojawia się na oficjalnej stronie producenta!

OPPO Find X2 pojawił się na Wietnamskiej stronie OPPO. Jakie informacje ujawniono?

OPPO planowało wprowadzić model Find X2 na rynek chwilę po oficjalnej premierze na targach Mobile World Congress 2020. Niestety ze względu na fakt, że targi zostały odwołane producent musiał przemodelować swoje plany. OPPO odwołało swoją konferencje prasową, ale nie przedstawiono jeszcze żadnych szczegółów na temat nadchodzącej premiery modelu Find X2.

Źródło: techadvisor.co.uk

Oficjalna witryna Wietnamskiego sklepu OPPO na chwilę wprowadziła do sprzedaży niezaprezentowany jeszcze flagowy model Find X2. Oczywiście błąd został bardzo szybko naprawiony i obecnie na próżno szukać smartfona na Wietnamskiej stronie, ale w internecie nic nie ginie. Dzięki nieplanowanemu wyciekowi od samego producenta dowiedzieliśmy się kolejnych informacji na temat nadchodzącego modelu. Większość specyfikacji technicznej jest zgodną z tą, która pojawiła się w sieci już jakiś czas temu.

Zgodnie z Wietnamską stroną OPPO smartfon Find X2 zadebiutuje z najwydajniejszym obecnie procesorem mobilnym Qualcomm'a - modelem Snapdragon 865. Urządzenie zostanie wyposażone w 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Portal MySmartPrice spekuluje, ze na rynku mogą pojawić się inne konfiguracje różniące się od siebie ilością pamięci. Nie zostało to wyszczególnione na witrynie OPPO.

Find X2 zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 2K. Nie zabraknie 120 Hz częstotliwości odświeżania, która staje się już standardem w flagowych smartfonach z Androidem.

OPPO Find X2 posiada łącznie trzy matryce składające się na aparat główny. Podstawowa z nich to 48 MP obiektyw. Nie zabraknie także 8 MP aparatu typu tele oraz 13 MP aparatu do ujęć ultra szerokokątnych. Z przodu znalazło się miejsce dla 32 MP kamerki do selfie.

Chińczycy wyposażyli swojego smartfona w akumulator o pojemności 4065 mAh, który zaoferuje bliżej nieokreśloną technologię szybkiego ładowania. Prawdopodobnie będzie to autorskie VOOC.

OPPO Find X2 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką ColorOS 7 od razu po wyjęciu z pudełka.

Źródło: 91mobiles.com