OPPO Find X5 z procesorem MediaTek zamiast Snapdragon? To słabo

Użytkownik Digital Chat Station ujawnił specyfikacje smartfona OPPO Find X5 oraz podał szczegóły dotyczące aparatu. Wygląda na to, że Find X5 Pro zostanie wprowadzony na rynek z nowym chipsetem Snapdragon 8 Gen 1, podczas gdy jego słabsza (i tańsza) wersja OPPO Find X5 będzie posiadała mniej wydajny procesor MediaTek Dimensity 9000 SoC.

Two new models of the OPPO Find X5 series have been announced, both of which are 80W wired flash charging + 50W wireless flash charging + 10W reverse solution. The first flagship Dimensity 9000 to enter the Internet, see you after the festival... pic.twitter.com/kMSAsQj9hN