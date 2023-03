OPPO Find X6 Pro będzie dostępny w intrygujących wariantach kolorystycznych! Który z nich wygląda według Ciebie najlepiej?

Najnowszy flagowiec marki OPPO zadebiutuje na rynku w ciągu najbliższych miesięcy.

Model Find X6 to kolejny smartfon chińskiej marki, który trafi w tym roku do sprzedaży. Urządzenie ma być dostępne w dwóch wersjach, a wśród zaprezentowanych modeli flagowca zobaczymy:

OPPO Find X6 ,

, OPPO Find X6 Pro.

Do sieci wyciekły także informacje dotyczące wersji kolorystycznych w jakich dostępne będzie urządzenie. Droższy wariant zakupimy w dwóch kolorach (zielonym oraz czarnym), a dodatkowo do sprzedaży trafi także wersja z pleckami wykonanymi częściowo ze skóry. Bazowy model otrzyma trzy wersje kolorystyczne (czarną, zieloną oraz białą), ale nie będzie dostępny w edycji ze skóropodobnym tyłem.

Źródło: MySmartPrice.com

OPPO stosowało już podobny design w innych modelach, a wcześniej do naszej redakcji trafiły takie urządzenia jak Reno 7 czy Reno 8T, które oferowały bliźniacze rozwiązanie. Ten sam trend wykorzystało także Vivo przy premierze serii X90.

Zobacz również:

Źródło: MySmartPrice.com

OPPO Find X6 Pro zostanie wyposażony w najnowszy procesor marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji takich modeli jak Galaxy S23 (w tym wypadku zastosowany został chipset z nieco wyższym taktowaniem zegara), OnePlus 11 czy Xiaomi 13. Find X6 Pro będzie więc rywalizował z najmocniejszymi flagowcami na rynku o czym świadczy także długość wsparcia dużymi aktualizacjami. Popularny producent zapowiedział, że topowe modele otrzymają 4 lata aktualizacji do nowych wersji systemu Android.

Najwyższa wersja urządzenia zaoferuje nawet do 16 GB pamięci RAM oraz maksymalnie 1 TB miejsca na pliki. Smartfon zostanie wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa dodatkowe aparaty o takiej samej rozdzielczości (ultraszeroki oraz teleobiektyw). Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery urządzenia, ale najprawdopodobniej pojawi się on na ryku jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jego poprzednik (model Find X5 Pro) trafił do sprzedaży w marcu.