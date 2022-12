OPPO Find X6 Pro będzie jak Galaxy S23 Ultra i OnePlus 11! Ważne zmiany dla flagowca

Na początku tego miesiąca marka OnePlus ogłosiła, że wybrane modele ich przyszłorocznych smartfonów otrzymają 4 lata aktualizacji do kolejnych wersji systemu Android. To istotna zmiana, dzięki której urządzenia firmy dorównają flagowcom Samsunga. W tym tygodniu w sieci pojawiły się informacje o podobnej zmianie, która tym razem ma dotyczyć marki OPPO.

Popularna firma ogłosiła, że niektóre modele jej smartfonów z 2023 roku otrzymają wydłużony czas aktualizacji do kolejnej wersji Androida. Wsparcie ma obejmować 4 lata upgrade'ów systemu oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Jednym z urządzeń, które niemalże na pewno zostanie objęte nową polityką firmy, będzie OPPO Find X6 Pro.

The Oppo Find X6...



Makes the S20 Ultra looks beautiful



Image found on: https://t.co/2BxdkyVQZW pic.twitter.com/3dslnaZGwq