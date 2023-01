OPPO Find X6 Pro - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [02.01.2023]

Nowy superflagowiec OPPO ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 roku. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje oraz przecieki dotyczące nadchodzącego smartfona.

Źródło: OPPO

OPPO Find X6 Pro będzie jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć

Aktualizacja [02.01.2023]

Najnowszy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w bardzo intrygujący zestaw obiektywów. Główny aparat w smartfonie otrzyma sensor Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix, który wcześniej został wykorzystany przy konstrukcji Xiaomi 13 Pro. Jego najważniejszą cechą jest 1-calowa matryca, która umożliwia wykonywanie znacznie lepszych fotografii.

Aparat będzie wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny, którego rozdzielczość ma wynieść 50 Mpix, a na pleckach urządzenia znajdziemy także teleobiektyw. OPPO Find X6 Pro będzie więc wyposażony we wszystkie elementy koniecznie do walki o tytuł najlepszego smartfona do fotografii.

OPPO Find X6 Pro dostanie aż 4 aktualizacje systemu

Aktualizacja [22.12.2022]

Popularna firma ogłosiła, że niektóre modele jej smartfonów z 2023 roku otrzymają wydłużony czas aktualizacji do kolejnej wersji Androida. Wsparcie ma obejmować 4 lata upgrade'ów systemu oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Jednym z urządzeń, które niemalże na pewno zostanie objęte nową polityką firmy, będzie OPPO Find X6 Pro.

OPPO Find X6 Pro - Specyfikacja

Model Find X6 będzie dostępny w dwóch wariantach: podstawowym oraz Pro. Pierwsze z urządzeń ma zostać oparte na Snapdragonie 8 Plus Gen 1, którego możecie kojarzyć z takich smartfonów, jak Motorola Edge 30 Ultra czy ASUS Rog Phone 6 Pro. Chipset należy do czołówki podzespołów skierowanych na urządzenia mobilne, a dodatkowo naprawia błędy związane z przegrzewaniem, z którym borykał się jego poprzednik.

OPPO Find X6 Pro otrzyma mocniejszy procesor, a konkretniej Snapdragona 8 Gen 2. Jest to najnowsza jednostka marki Qualcomm, której debiut zobaczyliśmy w listopadzie. Ten sam chipset został wykorzystany przy konstrukcji takich smartfonów jak Vivo X90 Pro czy Xiaomi 13 Pro. Przyszłoroczny flagowiec marki OPPO nie będzie więc odstawał od swojej konkurencji pod kątem wydajności.

OPPO Find X6 Pro - Design

Pierwotnie model Find X6 miał otrzymać okrągłą wysepkę z obiektywami - umieszczoną w centralnym miejscu plecków. Ten design został potwierdzony na kilku różnych przeciekach, jednak niedawno w sieci pojawiły się nowe rendery, które sugerują zupełnie inny wygląd flagowca.

Źródło: gsmarena.com

Największą zmianę ma przejść układ aparatów, które nie będą już umieszczone na okrągłym polu i przywodzą raczej na myśl plecki nowego Xiaomi 13. Potwierdził się branding marki Hasselblad, której logo znajdziemy poniżej zestawu kamer. Nazwa firmy fotograficznej jest dość duża i zajmuje sporo miejsca pod obiektywami.

Źródło: gsmarena.com

OPPO Find X6 Pro - Cena oraz data premiery

Smartfon najprawdopodobniej pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku, a więc będzie konkurował z takimi modelami jak OnePlus 11 czy Galaxy S23 Ultra. Cena urządzenia nie jest jeszcze znana, ale warto zwrócić uwagę na kwoty jakie musieliśmy zapłacić za poprzednie wersje flagowca.

Oppo Find X5 Pro pojawił się na rynku wiosną tego roku. Smartfon został wyceniony na 6000 zł, a w ciągu ostatnich miesięcy jego cena spadła o około 1000 zł. Spodziewamy się więc, że kolejna wersja superflagowca również zadebiutuje w podobnej kwocie.