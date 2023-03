OPPO Find X6 Pro - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [21.03.2023]

Nowy superflagowiec OPPO ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2023 roku. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje oraz przecieki dotyczące nadchodzącego smartfona.

Spis treści

Źródło: OPPO

OPPO Find X6 Pro zadebiutował na rynku

Aktualizacja [21.03.2023]

Nowy flagowiec marki OPPO został oficjalnie zaprezentowany i trzeba przyznać, że urządzenie prezentuje się naprawdę świetnie. Smartfon został oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2, który wspierany jest przez Androida 13 oraz nakładkę ColorOS 13.

Jeszcze ciekawej prezentują się plecki modelu Find X6 Pro. Flagowiec otrzymał zestaw trzech obiektywów, a każdy z nich posiada rozdzielczość 50 Mpix. Po wielu zamieszaniach poznaliśmy także ostateczny design urządzenia i z całą pewnością jest to jeden z najładniejszych modeli na rynku.

Zobacz również:

Oppo Find X6 Pro in Desert Silver Moon and Feiquan Green look great!



I really love the dual-tone design of the Desert Silver Moon one.



Definitely my contender for one of the best smartphone designs and colours this year. pic.twitter.com/Ha3TfJANyb — Alvin (@sondesix) March 21, 2023

Znamy datę premiery flagowca

Aktualizacja [17.03.2023]

OPPO Find X6 pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu. Marka zapowiedziała, że smartfon zaliczy swój debiut 21 marca, a podczas premiery zobaczymy dwa warianty urządzenia - podstawowy oraz Pro. Niestety mamy również złą wiadomość - jak na razie nowy flagowiec został zapowiedziany jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku. Oznacza to, że wciąż brak światowej daty premiery, a co za tym idzie, nie wiemy kiedy telefon zawita do Polski.

Informacja o ograniczonej dostępności flagowca pojawiła się na profilu popularnego leakstera o nicku SnoopyTech. Użytkownik ten znany jest z udostępniania przedpremierowych informacji na temat nadchodzących premier w branży mobile. Przyznam jednak, że tym razem mam nadzieję, że jego spekulacje się nie potwierdzą, ponieważ nowy flagowiec OPPO zapowiada się świetnie.

Źródło: IceUniverse / Twitter

Urządzenie zostanie oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ta sama jednostka jest sercem takich modeli jak OnePlus 11 czy Xiaomi 13 Pro. Flagowiec zaoferuje także nawet 16 GB pamięci RAM, które wspierane będą przez Androida 13 oraz nakładkę ColorOS 13. Jeszcze lepiej zapowiadają się możliwości fotograficzne smartfona. Na pleckach urządzenia znajdziemy zestaw trzech obiektywów o rozdzielczości 50 Mpix. Pierwsze efekty uzyskane przy pomocy OPPO Find X6 Pro możecie sprawdzić tutaj.

OPPO Find X6 Pro będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych

Aktualizacja [08.03.2023]

Model Find X6 to kolejny smartfon chińskiej marki, który trafi w tym roku do sprzedaży. Urządzenie ma być dostępne w dwóch wersjach, a wśród zaprezentowanych modeli flagowca zobaczymy:

OPPO Find X6 ,

, OPPO Find X6 Pro.

Do sieci wyciekły także informacje dotyczące wersji kolorystycznych w jakich dostępne będzie urządzenie. Droższy wariant zakupimy w dwóch kolorach (zielonym oraz czarnym), a dodatkowo do sprzedaży trafi także wersja z pleckami wykonanymi częściowo ze skóry. Bazowy model otrzyma trzy wersje kolorystyczne (czarną, zieloną oraz białą), ale nie będzie dostępny w edycji ze skóropodobnym tyłem.

Źródło: MySmartPrice.com

OPPO stosowało już podobny design w innych modelach, a wcześniej do naszej redakcji trafiły takie urządzenia jak Reno 7 czy Reno 8T, które oferowały bliźniacze rozwiązanie. Ten sam trend wykorzystało także Vivo przy premierze serii X90.

Źródło: MySmartPrice.com

OPPO Find X6 Pro zostanie wyposażony w najnowszy procesor marki Qualcomm, czyli Snapdragona 8 Gen 2. Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji takich modeli jak Galaxy S23 (w tym wypadku zastosowany został chipset z nieco wyższym taktowaniem zegara), OnePlus 11 czy Xiaomi 13. Find X6 Pro będzie więc rywalizował z najmocniejszymi flagowcami na rynku o czym świadczy także długość wsparcia dużymi aktualizacjami. Popularny producent zapowiedział, że topowe modele otrzymają 4 lata aktualizacji do nowych wersji systemu Android.

This is another color of OPPO Find X6 Pro.What do you think? Help me choose a color. pic.twitter.com/RVEmOSXeIO — Ice universe (@UniverseIce) March 13, 2023

OPPO Find X6 Pro na kolejnych renderach

Aktualizacja [27.02.2023]

OPPO Find X6 Pro pojawił się już wcześniej na kilku przeciekach, które sugerowały ostateczny wygląd urządzenia. Z części informacji wynikało, że flagowiec otrzyma sporą kwadratową wysepkę na obiektywy, która może zająć nawet 1/3 plecków telefonu. Najnowsze rendery sugerują jednak zupełnie inny design, a jeżeli okażą się one trafne to smartfon otrzyma okrągłe wybrzuszenie, w centrum którego umieszczone zostaną aparaty.

Źródło: Weibo/Digital Chat Station

Warto zwrócić uwagę na logo marki fotograficznej Hasselblad - umieszczone w dolnej części wysepki. OPPO, podobnie jak OnePlus, współpracuje z tą firmą w celu uzyskania możliwie najlepszych zdjęć, wykonywanych przy pomocy ich smartfonów. Konkurencja w segmencie flagowców skupionych na mobilnej fotografii staje się w tym roku coraz ciekawsza. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy mogliśmy zobaczyć debiut takich modeli jak Galaxy S23 Ultra czy OnePlus 11. Oba te smartfony stawiają spory nacisk na topowe możliwości fotograficzne, o czym świadczyć może chociażby aparat 200 Mpix w najnowszym flagowcu Samsunga.

Tę jedną rzecz OPPO Find X6 zrobi znacznie lepiej niż Galaxy S23

Aktualizacja [21.02.2023]

W sieci pojawiły się informacje dotyczące mocy ładowania nowych flagowców marki OPPO. Dane pojawiły się na chińskiej stronie 3C, czyli chińskiej organizacji zajmującej się, między innymi, certyfikowaniem urządzeń mobilnych, które mają trafić do sprzedaży w tym kraju. Z wiadomości wynika, że model Find X6 zadebiutuje w dwóch wariantach, a każdy z nich zaoferuje nieco inną moc ładowania. Jedna z wersji będzie obsługiwała kostkę o mocy 100 W, a druga 80 W.

Dla porównania Galaxy S23 Plus oraz Galaxy S23 Ultra umożliwiają ładowanie baterii z mocą 45 W, a podstawowy model Galaxy S23 obsługuje maksymalnie 25 W. Różnica między urządzeniami będzie więc naprawdę spora i z całą pewnością stanie się ona zauważalna podczas codziennego użytkowania smartfonów. Chińscy producenci smartfonów od lat górują nad większością rynku w kwestii wypuszczania telefonów z bardzo szybkim ładowaniem. Wśród urządzeń mobilnych, które obsługują największą moc ładowania możemy wymienić takie modele jak: Realme GT Neo 3, Infinix Zero Ultra, OnePlus 11, Motorola Edge 30 Ultra czy Xiaomi 12T Pro. Wszystkie te smartfony należą do chińskich marek technologicznych.

Mamy kolejne zdjęcia smartfona

Aktualizacja [16.02.2023]

Do sieci wyciekły nowe fotografie modelu Find X6 Pro i muszę przyznać, że wygląda on dość...Dziwnie. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to najprawdopodobniej sama obudowa smartfona, a nie skończony egzemplarz, jednak warto zwrócić uwagę na ogromną wysepkę z aparatami, która znajdzie się na pleckach urządzenia. Miejsca na obiektywy jest naprawdę sporo, a wydzielona ramka zajmuje niemalże połowę tyłu flagowca.

Źródło: MySmartPrice

Jestem bardzo ciekawy ostatecznych renderów smartfona i tego jak faktycznie będzie się on prezentował na żywo. Mam nadzieję, że nowy model nawiąże elegancją do poprzednika, czyli zeszłorocznego Find X5 Pro, które prezentował się świetnie. Urządzenie zostało wyposażone w delikatne wybrzuszenie na obiektywy, które nie było nachalną wyspą z aparatami, a raczej stanowiło integralną część, która idealnie wpasowała się w minimalistyczny design całego smartfona.

Znamy niemalże pełną specyfikację smartfona

Aktualizacja [03.02.2023]

Do sieci trafiły nowe informacje, dzięki którym poznaliśmy prawie wszystkie podzespoły użyte przy konstrukcji modelu Find X6 Pro. Urządzenie zostanie oparte na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, czyli tym samym procesorze, który pojawił się w Galaxy S23 (z tym, że Samsung wykorzystuje specjalną edycję tej jednostki) oraz Xiaomi 13 i Vivo X90 Pro+. Na froncie flagowca znajdziemy spory ekran o przekątnej 6.82-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wyniesie 120 Hz.

Na pleckach smartfona umieszczone zostaną trzy obiektywy - wszystkie o rozdzielczości 50 Mpix. Warto również zauważyć, że smartfon zaoferuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Wyciekły nowe zdjęcia smartfona

Aktualizacja [30.01.2023]

OPPO Find X6 Pro pojawił się na kolejnych fotografiach. Tym razem urządzenie zostało uchwycone podczas codziennego użytkowania - nie jest to więc kolejny render lub grafika koncepcyjna. Zdjęcia zostały udostępnione na chińskim portalu społecznościowym Weibo.

Źródło: 91Mobiles

Tym co najmocniej rzuca się w oczy jest masywna wysepka z aparatami. Informowaliśmy was już o zmianach w designie plecków urządzenia, ale nawet na renderach miejsce pod obiektywy nie wyglądało na tak duże. Na wstępnych zdjęciach nie wygląda to najlepiej, a przede wszystkim znacznie odbiega designem od minimalistycznego i eleganckiego modelu Find X5.

Źródło: 91Mobiles

W sieci wciąż pojawiają się rendery nawiązujące do designu, który mogliśmy oglądać na pierwszych przeciekach dotyczących smartfona. Na nich także flagowiec posiada masywną wysepkę z obiektywami, ale ma ona inny kształt i jest umieszczona bardziej centralnie.

Allegedly first look of Oppo Find X6 Pro by @UniverseIce pic.twitter.com/1Nyd9e93W6 — OTE (@ote_2733) January 22, 2023

OPPO Find X6 Pro z przybliżoną datą premiery

Aktualizacja [10.01.2023]

Najnowsze flagowce marki OPPO pojawiły się w bazie danych chińskiej agencji CMIIT. Mowa o dwóch urządzeniach, które zostały oznaczone jako "PGFM10" oraz "PGEM10" - pod tymi nazwami kryją się modele Find X6 oraz Find X6 Pro. Nie znamy dokładnej daty premiery smartfonów, ale najprawdopodobniej pojawią się one na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku. Możliwe, że chiński producent zdecyduje się na pokazanie urządzeń w trakcie konferencji MWC 2023, która rozpocznie się 27 lutego.

Model Find X6 Pro będzie miał sporą konkurencję. W podobnym czasie na rynku zadebiutują takie urządzenia jak OnePlus 11 (który został już pokazany w Chinach) oraz Galaxy S23 Ultra (którego premierę najprawdopodobniej zobaczymy 1 lutego). Fani branży mobilnej mogą więc liczyć na ciekawe rozpoczęcie roku. Niemalże wszystkie tegoroczne flagowce zostaną oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Różnice w wydajności między urządzeniami będą więc wynikały głównie z optymalizacji systemu Android oraz autorskich nakładkach poszczególnych producentów.

OPPO Find X6 Pro będzie jednym z najlepszych smartfonów do zdjęć

Aktualizacja [02.01.2023]

Najnowszy flagowiec marki OPPO zostanie wyposażony w bardzo intrygujący zestaw obiektywów. Główny aparat w smartfonie otrzyma sensor Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix, który wcześniej został wykorzystany przy konstrukcji Xiaomi 13 Pro. Jego najważniejszą cechą jest 1-calowa matryca, która umożliwia wykonywanie znacznie lepszych fotografii.

Aparat będzie wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny, którego rozdzielczość ma wynieść 50 Mpix, a na pleckach urządzenia znajdziemy także teleobiektyw. OPPO Find X6 Pro będzie więc wyposażony we wszystkie elementy koniecznie do walki o tytuł najlepszego smartfona do fotografii.

OPPO Find X6 Pro dostanie aż 4 aktualizacje systemu

Aktualizacja [22.12.2022]

Popularna firma ogłosiła, że niektóre modele jej smartfonów z 2023 roku otrzymają wydłużony czas aktualizacji do kolejnej wersji Androida. Wsparcie ma obejmować 4 lata upgrade'ów systemu oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Jednym z urządzeń, które niemalże na pewno zostanie objęte nową polityką firmy, będzie OPPO Find X6 Pro.

OPPO Find X6 Pro - Specyfikacja

Model Find X6 będzie dostępny w dwóch wariantach: podstawowym oraz Pro. Pierwsze z urządzeń ma zostać oparte na Snapdragonie 8 Plus Gen 1, którego możecie kojarzyć z takich smartfonów, jak Motorola Edge 30 Ultra czy ASUS Rog Phone 6 Pro. Chipset należy do czołówki podzespołów skierowanych na urządzenia mobilne, a dodatkowo naprawia błędy związane z przegrzewaniem, z którym borykał się jego poprzednik.

OPPO Find X6 Pro otrzyma mocniejszy procesor, a konkretniej Snapdragona 8 Gen 2. Jest to najnowsza jednostka marki Qualcomm, której debiut zobaczyliśmy w listopadzie. Ten sam chipset został wykorzystany przy konstrukcji takich smartfonów jak Vivo X90 Pro czy Xiaomi 13 Pro. Przyszłoroczny flagowiec marki OPPO nie będzie więc odstawał od swojej konkurencji pod kątem wydajności.

OPPO Find X6 Pro - Design

Pierwotnie model Find X6 miał otrzymać okrągłą wysepkę z obiektywami - umieszczoną w centralnym miejscu plecków. Ten design został potwierdzony na kilku różnych przeciekach, jednak niedawno w sieci pojawiły się nowe rendery, które sugerują zupełnie inny wygląd flagowca.

Źródło: gsmarena.com

Największą zmianę ma przejść układ aparatów, które nie będą już umieszczone na okrągłym polu i przywodzą raczej na myśl plecki nowego Xiaomi 13. Potwierdził się branding marki Hasselblad, której logo znajdziemy poniżej zestawu kamer. Nazwa firmy fotograficznej jest dość duża i zajmuje sporo miejsca pod obiektywami.

Źródło: gsmarena.com

OPPO Find X6 Pro - Cena oraz data premiery

Smartfon najprawdopodobniej pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku, a więc będzie konkurował z takimi modelami jak OnePlus 11 czy Galaxy S23 Ultra. Cena urządzenia nie jest jeszcze znana, ale warto zwrócić uwagę na kwoty jakie musieliśmy zapłacić za poprzednie wersje flagowca.

Oppo Find X5 Pro pojawił się na rynku wiosną tego roku. Smartfon został wyceniony na 6000 zł, a w ciągu ostatnich miesięcy jego cena spadła o około 1000 zł. Spodziewamy się więc, że kolejna wersja superflagowca również zadebiutuje w podobnej kwocie.