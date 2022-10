OPPO Reno 9 na pierwszych zdjęciach! Tak będzie wyglądał rywal Galaxy A54

Nowy smartfon marki OPPO został uchwycony na zdjęciach. Najprawdopodobniej jest to model Reno 9, który już wkrótce będzie miał swoją premierę.

Spis treści

OPPO Reno 8 Źródło: it.mashable.com

Premiera OPPO Reno 9

OPPO stawia coraz pewniejsze kroki na rynku smartfonów. Po udanym modelu Reno 7 (którego recenzję możecie przeczytać na PCWorld) nadeszła kolej na świetnie wyglądający Reno 8. Urządzenie zadebiutowało na polskim rynku zaledwie kilka miesięcy temu i zdecydowanie wyróżnia się designem na tle konkurencji. Marka OPPO nie zwalnia tempa i jeszcze w tym roku swoją premierę będzie miał model Reno 9. Smartfon najpierw zadebiutuje w Chinach, a następnie - najprawdopodobniej w pierwszy kwartale przyszłego roku - pojawi się w Polsce.

OPPO Reno 9 na pierwszych przeciekach

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, na których uchwycony został nowy smartfon od OPPO. Wszystko wskazuje na to, że jest to jeden z modeli Reno 9, który będzie bezpośrednim konkurentem przyszłorocznego Samsunga Galaxy A54.

Zobacz również:

Na fotografii widzimy jedynie plecki smartfona, ale to właśnie ten element sprawił, że Reno 8 tak mocno wyróżnił się na tle swojej konkurencji. W przypadku przyszłorocznego modelu wysepka z aparatami wygląda podobnie jak w starszej wersji, ale jest ona zdecydowanie mniej wystająca. Wokół obiektywów znajduje się - najprawdopodobniej - metalowa ramka, która oddziela je od pozostałej części obudowy.

Model Reno 9 otrzyma dwie droższe wersje oznaczone jako: Reno 9 Pro oraz Reno 9 Pro Plus. Pierwszy z wariantów ma zostać oparty na układzie Snapdragon 778G oraz wykorzystywać baterię o pojemności 4500 mAh. Taką samą baterię ma otrzymać model Reno9 Pro Plus, jednak ten zostanie oparty na procesorze MediaTek Dimensity 8000. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda bezpośrednie porównanie obu chipsetów:

OPPO Reno 9 będzie konkurował, między innymi, z Galaxy A54. Wszystkie przecieki oraz nowe informacje dotyczące smartfona Samsunga możecie znaleźć tutaj.